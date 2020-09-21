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【滙豐股價】滙豐0005午後挫逾5%收報29.3元　基金經理籲：減持再換馬增長股（第二版）

即市財經 15:43 2020/09/21

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滙豐今年以來股價累挫一半，成為表現最差藍籌股。（資料圖片）

滙豐 （00005） 深陷中美角力漩渦，股價今年以來「腰斬」，更成為表現最差的藍籌股。昨日再傳出滙豐或被列入中國《不可靠實體清單》，有基金經理表示，消息的確負面，而且滙豐今年來股價一直呈弱勢，短期難有反彈機會。一旦滙豐跌穿28元，恐在24至26元始見支持。

滙豐上周屢創海嘯後新低，死守30元關口，惟今早開市不久已失守30元關，午後跌幅更加大，低見29.3元再創95年以來低位，日內跌幅達5.3%。市場繼續關注，滙豐會否跌穿28元的世紀供股價。

中美角力，滙豐處境腹背受敵，但其實撇除外圍因素，基本面亦都未見樂觀，中長期至少面對4大隱憂︰中美地緣政治風險股息政策仍存不確定性資產質素未明朗，而且低息環境起碼再維持三年

內地官媒《環球時報》點名，滙豐及FedEX均極大機會被列入《不可靠實體清單》。一旦被納入不可靠清單，滙豐在中國的投資活動都可能被限制，詳情可看【下一頁】

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有分析指，在基金眼中，滙豐早已失寵，機構買盤欠奉下，投資者若胡亂出手撈底，恐要有「捱價」心理準備。

投資界籲：有貨宜至少減一半倉　再換馬增長股

晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，《不可靠實體清單》雖屬不利消息，但滙豐持續弱勢下，「要沽的都走得七七八八」，料滙豐將呈逐步慢跌走勢，多過急速下瀉。

利達資產管理基金經理黃耀宗表示，若按技術走勢分析，若滙豐跌穿供股價，或需回落至90年代初的24至26元水平方見較大支持。

他形容，環球經濟「一日未見底，銀行股難向好」，且滙豐未知何時恢復派息，無貨者若吼金融板塊，宜留意擁內地經濟復甦憧憬的內險股多於滙豐，有貨者則應「最少沽一半（持倉）」，換馬增長股。

（第二版更新滙豐股價）

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記者：趙穎妍、莫亦熙

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