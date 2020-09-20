【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

▲ iPhone 12據報已進入試產階段。

蘋果（美︰AAPL）上周舉行了發布會，惟最受期待的iPhone12仍未見蹤影。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。

蘋果亦已為今年iPhone 12的出貨量給出確目標，今年最多要生產8000萬部。報道引述供應鏈消息指，今年蘋果將推出4款iPhone 12，全部均會支持5G網絡。新iPhone 會分兩批上市，最早的是10月中旬，而另外一批是10月底或11月初，而富士康依然是最大的代工生產商，承擔至少80%的訂單。

受疫情影響，今年的iPhone較往年稍遲上市，料一定程度上影響iPhone的出貨量。

消息又稱，由於iPhone 12即將進入量產，代工廠需要更多人手，富士康鄭州工廠為了吸納新人，推出更高獎金。應聘者最高可以領過萬元人民幣額外獎金。

另有外媒報道，蘋果將在iPhone 12系列發布後，降低iPhone 11價格，同時降價的還有新款iPhone SE。

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編輯︰侯景成