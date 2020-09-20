【滙豐控股】商務部發布《不可靠實體清單規定》 傳滙豐FedEx或被列入清單

商務部日前發布《不可靠實體清單規定》，被外界視為回應美國華為、海外版微信WeChat及抖音海外版TikTok的動作。內媒環球時報首席記者Qingqing Chen在社交平台Twitter披露，被首輪不可靠實體清單企業，極可能包括滙豐(00005)和美國快遞企業FedEx(美:FDX)

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商務部日前公布措施時強調，《規定》僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

新措施下，外國實體在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全、發展利益；違反正常的市場交易原則，中斷對中國企業或個人的正常交易，或對中國企業、其他組織或者個人採取歧視性措施， 嚴重損害中國企業或個人合法權益，將採取「相應措施」。

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