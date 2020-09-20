瑞幸咖啡台籍員工涉「發布不當言論」 遭停職處理

▲ 瑞幸咖啡將一名台籍員工停職，原因是其於2016年曾發表「不當言論」。

瑞幸咖啡（美︰LKNCY）於微博上發公告稱，對於台灣籍員工於2016年在海外社交媒體上曾發布不當言論一事，瑞幸咖啡在獲悉後迅速調查，目前已對該員工進行停職處理。

據內地傳媒報道，該名台灣員工「吳某某」於2016年曾在Facebook上發表針對中國大陸的言論。吳某於2019年入職瑞幸，職位為研發總監。目前其Facebook已處於無法顯示狀態。

值得注意的是，瑞幸早前由於財務造假，已從美國納斯達克交易所退市，目前其股票以代號「LKNCY」於OTC市場交易。

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編輯︰侯景成