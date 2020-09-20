  • 29°C
香港時間 : 2020920日 (日) 23:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

瑞幸咖啡台籍員工涉「發布不當言論」 遭停職處理

即市財經 22:50 2020/09/20

分享：

瑞幸咖啡將一名台籍員工停職，原因是其於2016年曾發表「不當言論」。

瑞幸咖啡（美︰LKNCY）於微博上發公告稱，對於台灣籍員工於2016年在海外社交媒體上曾發布不當言論一事，瑞幸咖啡在獲悉後迅速調查，目前已對該員工進行停職處理。

據內地傳媒報道，該名台灣員工「吳某某」於2016年曾在Facebook上發表針對中國大陸的言論。吳某於2019年入職瑞幸，職位為研發總監。目前其Facebook已處於無法顯示狀態。

值得注意的是，瑞幸早前由於財務造假，已從美國納斯達克交易所退市，目前其股票以代號「LKNCY」於OTC市場交易。

相關文章︰【瑞幸造假】瑞幸咖啡陸正耀失去大股東地位　郭謹一擔任CEO兼董事長（第三版）

【瑞幸造假】中國財政部：瑞幸去年4月起至年底虛增收入逾21億人幣 將予行政處罰

【美股焦點】瑞幸咖啡據報達至收支平衡 股價於OTC市場漲近兩成

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

 

美股 瑞幸咖啡（美：LK）

上一篇文章

【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global　估值或達600億美元

下一篇文章

【券商合併】國聯證券擬併購國金證券 A股停牌 H股如常交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐年底停滙豐、恒生兩隻股票孖展　滙豐：不定期檢視孖展比率（第二版）
【滙豐股價】滙豐年底停滙豐、恒生兩隻股票孖展　滙豐：不定期檢視孖展比率（第二版）
【PS5網上訂購】PS5香港網上訂購即爆　港炒家開價高達兩萬元　ebay叫價高至5萬元（第二版）
【PS5網上訂購】PS5香港網上訂購即爆　港炒家開價高達兩萬元　ebay叫價高至5萬元（第二版）
【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO（第二版）
【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO（第二版）
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）