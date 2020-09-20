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【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global　估值或達600億美元

即市財經 23:05 2020/09/20

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TikTok與甲骨文達成協議後，料將成立TikTok Global，甲骨文與沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股權

抖音海外版TikTok交易現曙光，美國總統特朗普周末期間聲稱，「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文（ORCL）、沃爾瑪（WMT）與TikTok之間的交易。而外媒最新消息就指，TikTok獲「放生」後，其母公司字節跳動欲為TikTok爭取高達600億美元的估值。

TikTok與甲骨文達成協議後，料將成立TikTok Global，甲骨文與沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股權，而TikTok Global擬1年內美國上市。而彭博則引述消息人士指，甲骨文與沃爾瑪若同意有關估值，將合共出資120億美元買入TikTok相關股權。字節跳動與甲骨文未有即時就收購估值回應彭博。

如果按上述20%股權相當於120億美元估值推算，整家TikTok Global的估值將相當於600億美元。事實上，知名科技股Twitter （TWTR）目前市值亦只有317.6億美元，意味TikTok Global的估值已差不多等同兩家Twitter。

值得注意是，上述消息人士補充，由於各方尚在制定股權及研究數據安全階段，且北京政府尚未批准是次交易，故TikTok Global最終估值仍未定案。

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編輯：莫亦熙

美股 特朗普 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 字節跳動 抖音 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 香港股票 美元 收購

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