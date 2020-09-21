  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 22:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global　估值或達600億美元　甲骨文早段逆市升（更新第二版）

即市財經 21:55 2020/09/21

分享：

TikTok與甲骨文達成協議後，料將成立TikTok Global，甲骨文與沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股權

抖音海外版TikTok交易現曙光，美國總統特朗普周末期間聲稱，「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文（ORCL）、沃爾瑪（WMT）與TikTok之間的交易。而外媒最新消息就指，TikTok獲「放生」後，其母公司字節跳動欲為TikTok爭取高達600億美元的估值。

TikTok與甲骨文達成協議後，料將成立TikTok Global，甲骨文與沃爾瑪將分別持有12.5%和7.5%股權，而TikTok Global擬1年內美國上市。而彭博則引述消息人士指，甲骨文與沃爾瑪若同意有關估值，將合共出資120億美元買入TikTok相關股權。字節跳動與甲骨文未有即時就收購估值回應彭博。

如果按上述20%股權相當於120億美元估值推算，整家TikTok Global的估值將相當於600億美元。事實上，知名科技股Twitter （TWTR）目前市值亦只有317.6億美元，意味TikTok Global的估值已差不多等同兩家Twitter。

值得注意是，上述消息人士補充，由於各方尚在制定股權及研究數據安全階段，且北京政府尚未批准是次交易，故TikTok Global最終估值仍未定案。

受交易獲批刺激，甲骨文今日（21日）早段逆市升，截至本港時間晚上約9時55分，報61.3美元，升2.6%，顯示資金看法正面。

（第二版新增開市後價格）

【美國禁令】美封殺TikTok、WeChat　大摩：對蘋果營收無實質影響

【滙豐股價】滙豐牽涉「孟晚舟事件」　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》

【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：莫亦熙

美股 特朗普 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 字節跳動 抖音 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） 香港股票 美元 收購

上一篇文章

【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

下一篇文章

【美股焦點】微軟收購《上古卷軸》發行商Bethesda母公司 涉75億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】歐洲疫情惡化 道指逾800點 德股跌4%（不斷更新）
【美股市況】歐洲疫情惡化 道指逾800點 德股跌4%（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【恒指夜期】美股道指開市跌逾700點　恒指夜期連帶受累再跌200點（不斷更新）
【恒指夜期】美股道指開市跌逾700點　恒指夜期連帶受累再跌200點（不斷更新）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　