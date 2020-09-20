  • 29°C
香港時間 : 2020920日 (日) 22:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】特朗普屬意大法官人選 據報同為保守天主教徒

環球政治 22:09 2020/09/20

分享：

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，令最高法院出現空缺，接替提名安排成為美國兩黨最新角力場。共和黨總統特朗普有意迅速提名及表決，坊間有傳兩名熱門人選，除了同為女性，二人也是保守派天主教徒。

【美國大選】特朗普將提名女性大法官 拜登倡由總統當選者決定人選【下一頁】

【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？【下一頁】

特朗普明言：

「這（繼任人選）將會是女性，一個富於才華和非常聰明的女性。我認為那（新大法官人選）必須是女性，我實際上喜歡女性遠多於男性。」
（It will be a woman － a very talented, very brilliant woman. I think it should be a woman. I actually like women much more than I like men.）

美國傳媒估計的潛在人選有兩名，均是保守派的天主教徒，包括芝加哥第七巡迴法院的48歲法官巴雷特（Amy Coney Barrett），以及亞特蘭大第十一巡迴法院的古巴裔法官拉古亞（Barbara Lagoa）。

巴雷特

巴雷特生於新奧爾良，2002年起在聖母大學（University of Notre Dame）教授聯邦法和憲法，2010年晉升為法學教授。她一直從事教育工作，沒有打官司實戰經驗，但2017年仍獲特朗普看中，提名擔任第七巡迴法院法官。

巴雷特被認為反對合法墮胎，但獲任命加入第七巡迴法院時，巴雷特曾經表示，不會讓個人宗教信仰影響她的司法判決，並會考慮像1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）這種具約束力的案例（binding precedent）。

拉古亞

至於拉古亞，生於邁阿密，2003年成為聯邦檢察官，2006年獲時任佛羅里達州州長傑布布殊提名為州第三上訴法庭法官，去年初成為州最高法院法官，同年底獲特朗普提名為第十一巡迴法院法官。

拉古亞是保守派組織「聯邦主義者協議」（Federalist Society ）成員，而她身為古巴裔，則被視為能夠幫助特朗普鞏固古巴裔選民的支持。

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲【下一頁】

【美國大選】大法官空缺再掀兩黨鬥爭 勢成共和黨囊中物【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

相關文章

Gore-Tex發明家戈爾逝世 革命性防水技術太空旅行都有用
今日
Gore-Tex發明家戈爾逝世 革命性防水技術太空旅行都有用
【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？
今日
【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
今日
【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
【美國大選】特朗普再往北卡羅來納州造勢 望挽回美軍支持
今日
【美國大選】特朗普再往北卡羅來納州造勢 望挽回美軍支持
【歐洲第二波疫情】英國實施強制隔離 違者可罰十萬
今日
【歐洲第二波疫情】英國實施強制隔離 違者可罰十萬
總統大選 選舉 政治 任命 特朗普 美國 天主教 美國共和黨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間22:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間22:00）
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外