【美國大選】特朗普屬意大法官人選 據報同為保守天主教徒

美國大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，令最高法院出現空缺，接替提名安排成為美國兩黨最新角力場。共和黨總統特朗普有意迅速提名及表決，坊間有傳兩名熱門人選，除了同為女性，二人也是保守派天主教徒。

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特朗普明言：

「這（繼任人選）將會是女性，一個富於才華和非常聰明的女性。我認為那（新大法官人選）必須是女性，我實際上喜歡女性遠多於男性。」

（It will be a woman － a very talented, very brilliant woman. I think it should be a woman. I actually like women much more than I like men.）

美國傳媒估計的潛在人選有兩名，均是保守派的天主教徒，包括芝加哥第七巡迴法院的48歲法官巴雷特（Amy Coney Barrett），以及亞特蘭大第十一巡迴法院的古巴裔法官拉古亞（Barbara Lagoa）。

▲ 巴雷特

巴雷特生於新奧爾良，2002年起在聖母大學（University of Notre Dame）教授聯邦法和憲法，2010年晉升為法學教授。她一直從事教育工作，沒有打官司實戰經驗，但2017年仍獲特朗普看中，提名擔任第七巡迴法院法官。

巴雷特被認為反對合法墮胎，但獲任命加入第七巡迴法院時，巴雷特曾經表示，不會讓個人宗教信仰影響她的司法判決，並會考慮像1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）這種具約束力的案例（binding precedent）。

▲ 拉古亞

至於拉古亞，生於邁阿密，2003年成為聯邦檢察官，2006年獲時任佛羅里達州州長傑布布殊提名為州第三上訴法庭法官，去年初成為州最高法院法官，同年底獲特朗普提名為第十一巡迴法院法官。

拉古亞是保守派組織「聯邦主義者協議」（Federalist Society ）成員，而她身為古巴裔，則被視為能夠幫助特朗普鞏固古巴裔選民的支持。

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責任編輯：陳啟賢