【美國大選】特朗普屬意大法官人選 據報同為保守天主教徒

美國大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG)病逝,令最高法院出現空缺,接替提名安排成為美國兩黨最新角力場。共和黨總統特朗普有意迅速提名及表決,坊間有傳兩名熱門人選,除了同為女性,二人也是保守派天主教徒。

特朗普明言:

「這(繼任人選)將會是女性,一個富於才華和非常聰明的女性。我認為那(新大法官人選)必須是女性,我實際上喜歡女性遠多於男性。」

(It will be a woman - a very talented, very brilliant woman. I think it should be a woman. I actually like women much more than I like men.)