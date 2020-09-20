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【科技浪潮】唔識揀美國科技股？大行分析師精選　10隻值得增持的科技股

環球政經 22:10 2020/09/20

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KeyBanc Capital Markets分析師Justin Patterson近日指，已對互聯網和數字媒體板塊進行跟踪研究，他看好該板塊的大部分公司。在其研究中的14間公司中，獲得「增持」評級的有10家，其他公司的評級為「持股觀望」，沒有一家公司的評級為「減持」。他亦認為，現在大舉押注科技股還​​未算太遲。

他特別看好「廣告和平台」類股票，直指廣告是電子商務增長的第二個衍生品。用戶數量增多再加上線下廣告朝線上轉移對這類股票構成利好。他最青睞這類股份的例子包括Facebook (美：FB)，他認為該公司有能力繼續保持20%以上的收入增長勢頭。他還看好Pinterest (美：PINS)，認為該公司也有能力保持20%以上的收入增長勢頭，而且面臨的隱私問題和監管風險非常小。

以下是他的10隻美國科技股推介：

  • ▲ 目標價為330美元，分析師認為到2023年公司來自用戶網上購物的收入將超過50億美元。
  • ▲ 目標價為1955美元。分析師認為該公司的估值非常吸引。
  • ▲ 目標價160美元。分析師認為IAC最終會剝離ANGI Homeservices和Vimeo。
  • ▲ 目標價138美元。帕特森認為公司旗下的約會軟件Tinder擁有多種實現盈利的渠道。
  • ▲ 目標價44美元。分析師認為，在電商廣告支出增多之際，該公司具備優勢。
  • ▲ 目標價29美元。分析師稱，該公司的產品廣告計劃能夠推動股價上漲。
  • ▲ 目標價580美元。這家公司超過30%的收入增幅和超過30%的利潤率非常罕見。
  • ▲ 目標價590美元。分析師認為該公司正在獲得更大的定價權。
  • ▲ 目標價228美元。分析師認為該公司還有一些尚未挖掘的盈利潛力。

▲ 目標價15美元。分析師認為這家公司的業務運營正在改善，該公司在供應方面受到的短期制約可能降低了一些投資者的熱情。

 

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撰文 : 周兆邦

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