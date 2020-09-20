【科技浪潮】唔識揀美國科技股？大行分析師精選　10隻值得增持的科技股

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【阿里巴巴9988】阿里旗下菜鳥裹裹用戶達2億 成最大在線寄快遞平台
KeyBanc Capital Markets分析師Justin Patterson近日指，已對互聯網和數字媒體板塊進行跟踪研究，他看好該板塊的大部分公司。在其研究中的14間公司中，獲得「增持」評級的有10家，其他公司的評級為「持股觀望」，沒有一家公司的評級為「減持」。他亦認為，現在大舉押注科技股還未算太遲。
他特別看好「廣告和平台」類股票，直指廣告是電子商務增長的第二個衍生品。用戶數量增多再加上線下廣告朝線上轉移對這類股票構成利好。他最青睞這類股份的例子包括Facebook (美：FB)，他認為該公司有能力繼續保持20%以上的收入增長勢頭。他還看好Pinterest (美：PINS)，認為該公司也有能力保持20%以上的收入增長勢頭，而且面臨的隱私問題和監管風險非常小。
以下是他的10隻美國科技股推介：
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撰文 : 周兆邦