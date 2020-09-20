【阿里巴巴9988】阿里旗下菜鳥裹裹用戶達2億 成最大在線寄快遞平台

阿里巴巴旗下的快遞追蹤平台菜鳥裹裹現時已有逾2億用戶，較去年增長達一倍，現為國內最大的在線寄快遞平台，並訂下明年要服務4億用戶的目標。

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菜鳥裹裹的行政總裁李江華指，中國的快遞市場的增速十分快，估計年內快遞量最少會突破750億件。快遞已經成為了中國的一個基礎設施，更領先於其他地區。

目前，菜鳥裹裹覆蓋全國2800多個區縣，平均派遞時間為50分鐘。而5月份更推出全球寄件服務，5至10天便可送達全球20多個地區。數據顯示，全球寄件服務有6成都是華僑親屬、留學生父母，85%都是寄送生活、防疫用品和食品。

李江華指，菜鳥裹裹已可在微信、支付寶小程序寄件。更在閑魚平台上推出「隱私寄」的寄件模式，以此保護個人信息，避免因實名信息帶來的後續騷擾隱患。而公司亦在北京、廣州、杭州等區域推行30城環保寄，每個使用一個環保袋都可以減少塑膠4.4克。

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