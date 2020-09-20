【騰訊700】騰訊承認WeChat美國或無法獲得新用戶 正評估被禁制交易識別對集團影響

美國政府由周日起, 禁止居民下載騰訊(00700)的海外版微信Wechat。騰訊傍晚發公告回應, 表示注意到美國商務部於2020年9月17日發佈了《被禁制交易識別：為執行第13943 號行政命令以及應對WeChat和跟信息通訊技術及服務供應鏈有關的國家緊急狀態的 威脅》（「被禁制交易識別」）。根據被禁制交易識別，美國商務部部長已識別於2020 年9月20日（美國東岸標準時間）生效與我們的WeChat應用程式（「WeChat應用程式」）相關之被禁制交易。

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被禁制交易識別對在美國國境內使用WeChat應用程式施加了一些限制和禁止，包括 禁止通過美國的在線移動應用程式商店進行發佈或維護WeChat應用程式，以及提供 若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如內容推送服務以及互聯 網託管和點對點服務。騰訊理解被禁制交易識別下的禁制生效後：(1)美國現有WeChat應用程式用戶可 能可以繼續使用WeChat應用程式進行交流；(2) WeChat應用程式可能無法在美國獲 得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程式也可能受到負面影響；及 (3)通過WeChat應用程式提供的服務質量可能會受到負面影響。本公司正在進一步評 估被禁制交易識別對本集團的影響。

騰訊表示, 一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

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