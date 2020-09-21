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【微信禁令】騰訊：正評估無法在美國獲得新WeChat用戶影響　加州法院叫停WeChat禁令 今股價低開不足1%（第三版）

即市財經 09:45 2020/09/21

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騰訊強調，正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響，公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商。

美國自周日起禁止下載騰訊 （00700） 旗下應用程式微信（WeChat），彭博報道，加州地方法院叫停WeChat禁令，認為WeChat禁令違反在美華人的言論自由。不過，其他美國州分會否相繼叫停WeChat禁令，則仍未有定案。騰訊強調，正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響，公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

騰訊今日略為低開，最新報521元，挫0.8%，成交11.8億元。

騰訊表示，被禁制交易識別對在美國國境內使用WeChat應用程式施加了一些限制和禁止，包括禁止通過美國的在線移動應用程式商店進行發佈或維護WeChat應用程式，以及提供若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如內容推送服務以及互聯網託管和點對點服務。

騰訊指，公司理解，被禁制交易識別下的禁制生效後：（1）美國現有WeChat應用程式用戶可能可以繼續使用WeChat應用程式進行交流；（2） WeChat應用程式可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程式也可能受到負面影響；及（3）通過WeChat應用程式提供的服務質量可能會受到負面影響。

(第二版加入三藩市法官叫停；第三版新增股價表現)

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編輯：陳韻妍

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