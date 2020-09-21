  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 10:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【微信禁令】美商務部挑戰加州法院叫停WeChat禁令 騰訊：正評估WeChat被禁制交易影響　（第四版）

即市財經 09:45 2020/09/21

分享：

騰訊強調，正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響，公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商。

美國自周日起禁止下載騰訊 （00700） 旗下應用程式微信（WeChat），彭博報道，加州地方法院叫停WeChat禁令，認為WeChat禁令違反在美華人的言論自由。不過，其他美國州分會否相繼叫停WeChat禁令，則仍未有定案。外電最新報道，美國商務部將挑戰加州法院裁決，認為禁止與WeChat相關交易對美國國家安全至關重要，將尋求解除相關裁決。

騰訊強調，正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響，公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。

騰訊今日仍偏軟，開報513元，最新跌0.3%，報515元，成交20億元。

騰訊表示，被禁制交易識別對在美國國境內使用WeChat應用程式施加了一些限制和禁止，包括禁止通過美國的在線移動應用程式商店進行發佈或維護WeChat應用程式，以及提供若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如內容推送服務以及互聯網託管和點對點服務。

騰訊指，公司理解，被禁制交易識別下的禁制生效後：（1）美國現有WeChat應用程式用戶可能可以繼續使用WeChat應用程式進行交流；（2） WeChat應用程式可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程式也可能受到負面影響；及（3）通過WeChat應用程式提供的服務質量可能會受到負面影響。

（第二版加入三藩市法官叫停；第三版新增股價表現；第四版更新美國商務部挑戰加州法院裁決）

相關文章：【美國禁令】美封殺TikTok、WeChat　大摩：對蘋果營收無實質影響

相關文章：【WeChat禁令】美禁令生效前夕WeChat單日下載量急增　首入前百名

相關文章：美法官拒WeChat用戶要求禁制商務部禁令

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

香港股票 騰訊控股（00700） 美國 騰訊 微信
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）