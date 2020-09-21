【疫市開店】室內遊樂基地開業人流旺　PowerPlay Arena看好留港玩樂需求大

▲ PowerPlay Arena創辦人黃銀龍認為，疫情下市民無法外遊，留港玩樂的需求大，為遊樂基地帶來機會。（曾耀輝攝）

疫情下不少店舖結業，室內遊樂基地PowerPlay Arena卻於本月中逆市開幕，選址荔枝角D2 Place。其創辦人黃銀龍（Gary）透露，開業首個周末人流及生意，均比想像中好，認為疫情下市民無法外遊，留港玩樂的需求大，為遊樂基地帶來機會。

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開業首個周末，他透露，每人平均消費1百多至2百多元，其中飄移車遊戲，消費者需要取籌等候，「沒想到出現人龍，3時等候到7時才可玩。」他又指，是次投資金額約600萬元，預計每年可達200萬生意額，期望3年回本，並有3大開幕策略。

▲ 飄移車遊戲。（曾耀輝攝）

開幕策略1: 採用會員制

PowerPlay Arena採用會員制，必須成為會員才可玩樂，試業4至5日，已有近600名會員。「短期內希望做好會員制度，定期推出優惠，吸引忠實會員長期到來。」

開幕策略2: 與商場合推優惠

PowerPlay Arena目標客戶群為家庭客及年輕人，而D2 Place一向受年輕人歡迎。即日起至2020年10月31日，客人於商場零售商戶消費滿300元，可享飄移車買一送一優惠券1張。

開幕策略3: 利用飄移車吸客

他推55元飄移車體驗優惠，利用最受歡迎的飄移車吸客，在等候期間，引導人流去其他遊戲。

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記者：朱悅瀅