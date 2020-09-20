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【玩樂優惠】D2 Place全新遊樂基地開幕　商場消費300元享飄移車買一送一

商業 19:53 2020/09/20

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場內設五千呎室內飄移車場，新張期間更有一連串優惠，盡吸年輕客群。（曾耀輝攝）

全新室內遊樂基地PowerPlay Arena於本月中開幕，落戶荔枝角D2 Place二期2樓。場內設五千呎室內飄移車場，新張期間更有一連串優惠，包括成為會員即可以55元體驗飄移車一節（約6分鐘），玩後即時加購飄移車體驗更可獲9折優惠。

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此外，即日起至2020年10月31日，於D2 Place一期及／或二期指定零售商戶消費滿300元，憑有效機印發票即可換領PowerPlay Arena飄移車買一送一優惠券1張，最多接受3張不同指定商戶之機印發票，但不包括於市集、Pop-Up Stores或其他商場推廣活動。

除了飄移車，店內不乏經典遊戲機，如推銀機、氣墊球、超大型彩虹池等亦一應俱全。PowerPlay Arena 亦專為小朋友開設「FUN FUN ZONE」，迷你籃球機、保齡球機、射擊遊戲，以至夾糖機應有盡有。單次購買代幣滿300元即送PowerPlay Arena飛碟或Tote Bag一個。

店內不乏經典遊戲機，如超大型彩虹池。（D2 Place提供圖片）

PowerPlay Arena 專為小朋友開設「FUN FUN ZONE」。（曾耀輝攝）

盡情玩樂之後，可以到場內的熱狗店LineUp Hotdog用膳，有獨創「頑皮熱狗系列」、「Shake Shake 薯條」和「點止冰冰 Slushy」等多款小食和飲品，一次過滿足消費者的玩樂慾及食慾。

場內有熱狗店LineUp Hotdog。（D2 Place提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅

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