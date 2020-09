Gore-Tex發明家戈爾逝世 革命性防水技術太空旅行都有用

▲ 防水布料Gore-Tex的發明者戈爾(Robert W. Gore)病逝,享年83歲。

透氣雨衣、防水鞋、吉他弦、醫療器械,甚至太空旅行,原來都用到這項技術——防水布料Gore-Tex。其發明者戈爾(Robert W. Gore)病逝,享年83歲。

防水布料Gore-Tex中的膜具有數十億個比水滴還小的孔,從而形成防水但透氣的雨衣、鞋和其他衣物。這些專利在醫療器械、吉他弦,甚至太空旅行上,都有發揮作用。

Gore-Tex的發明者戈爾出生於猶他州,是家中長子,擁有特拉華大學的化學工程學士學位和明尼蘇達大學的學位。他的父母在1958年創業。

據《威爾明頓新聞報》(The News Journal of Wilmington)報導,戈爾的父親(創辦公司的父親)曾請他研究一種使用聚四氟乙烯(PTFE)的低成本製造水管帶的新方法。戈爾發現,通過突然拉動來拉伸PTFE,聚合物膨脹了1000%,所得產品稱為ePTFE,產生微孔結構,七年後才引入Gore-Tex技術。

戈爾公司首席技術官漢農(W.L. Greg Hannon)曾形容這項發明是「是公司歷史上關鍵的轉捩點」(It was truly a pivot point in this company’s history),又指沒有這項發明,公司不可能有今天的地位。

1976年,戈爾接任父親擔任公司行政總裁。據公司發言人證實,戈爾分別擔任總裁和董事長近25年及30年,周六(19日)在馬里蘭州家中病逝。

責任編輯:葉芷樺