Gore-Tex發明家戈爾逝世 革命性防水技術太空旅行都有用

▲ 防水布料Gore-Tex的發明者戈爾（Robert W. Gore）病逝，享年83歲。

透氣雨衣、防水鞋、吉他弦、醫療器械，甚至太空旅行，原來都用到這項技術——防水布料Gore-Tex。其發明者戈爾（Robert W. Gore）病逝，享年83歲。

防水布料Gore-Tex中的膜具有數十億個比水滴還小的孔，從而形成防水但透氣的雨衣、鞋和其他衣物。這些專利在醫療器械、吉他弦，甚至太空旅行上，都有發揮作用。

Gore-Tex的發明者戈爾出生於猶他州，是家中長子，擁有特拉華大學的化學工程學士學位和明尼蘇達大學的學位。他的父母在1958年創業。

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據《威爾明頓新聞報》（The News Journal of Wilmington）報導，戈爾的父親（創辦公司的父親）曾請他研究一種使用聚四氟乙烯（PTFE）的低成本製造水管帶的新方法。戈爾發現，通過突然拉動來拉伸PTFE，聚合物膨脹了1000％，所得產品稱為ePTFE，產生微孔結構，七年後才引入Gore-Tex技術。

戈爾公司首席技術官漢農（W.L. Greg Hannon）曾形容這項發明是「是公司歷史上關鍵的轉捩點」（It was truly a pivot point in this company’s history），又指沒有這項發明，公司不可能有今天的地位。

1976年，戈爾接任父親擔任公司行政總裁。據公司發言人證實，戈爾分別擔任總裁和董事長近25年及30年，周六（19日）在馬里蘭州家中病逝。

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責任編輯：葉芷樺