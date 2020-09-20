【新冠肺炎】國泰港龍吉隆坡來港航班有乘客確診 暫定航綫至10月3日

▲ 國泰港龍9月18日由吉隆坡往香港的KA734航班上，有5位乘客確診新冠肺炎。

國泰 （00293） 旗下國泰港龍航空表示，接獲香港衛生當局的通知，9月18日由吉隆坡往香港的KA734航班上，有5位乘客確診新冠肺炎。有關乘客均是由印度乘搭印度快運航空（India Express）航班往吉隆坡的轉機乘客。

國泰港龍同時接獲民航處知會，由9月20日至10月3日的兩星期內，國泰港龍航空由吉隆坡前往香港的客運航班，將不獲許可於香港國際機場降落。

暫停往返吉隆坡航班

國泰港龍航空原定每周營運三班往返吉隆坡及香港的航班。按民航處的指示，將暫停往來吉隆坡及香港的客運航班，直至10月3日為止。

公司正在通知所有受影響的乘客，安排退款或提供其他航班安排。

國泰港龍航空謹慎遵從香港特區政府就曾到訪指定高風險地區（包括印度）人士的指定條件(第599H章)。根據本港衛生當局，於9月18日乘搭KA734確診旅客所提交的文件，包括COVID-19的陰性核酸檢測結果，均符合第599H章的規定。

公司正按照衞生防護中心的指示，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

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編輯︰侯景成