《花花公子》擬借殼上市　事隔9年回歸資本市場

▲ 《花花公子》正與投資銀行商討利用借殼上市渠道回歸股市，但暫時未有結果。

路透社引述消息人士報道，美國著名成人雜誌《花花公子（Playboy）》母公司Playboy Enterprises正考慮借殼上市，若消息屬實，意味《花花公子》自9年前被創辦人Hugh Hefner及私募基金Rizvi Traverse Management私有化後，再次回到資本市場。

自《花花公子》被私有化後，雜誌銷量持續下跌，疫情更增加其挑戰，導致《花花公子》今年初決定暫停發行印刷版，結束了近70年來的印刷版業務。

報道引述指，《花花公子》正與投資銀行商討利用借殼上市渠道回歸股市，但暫時未有結果，交易亦未必成事。

Hugh Hefner家族於2018年將《花花公子》約35%股權售予Rizvi Traverse，代價3500萬美元。

《花花公子》行政總裁Ben Kohn與Rizvi Traverse投資總監Suhail Rizvi均未有回應。

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編輯：陳韻妍