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【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響

科技 18:17 2020/09/20

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Dash Living 創辦人李灝庭表示，共居在租金上並非最便宜的選擇，但提供的其他配套亦物有所值。（黃建輝攝）

共居（Co-living）概念在香港漸站穩陣腳，有行業研究機構估計，香港共居空間供應在過去3年間增逾5倍，未來續有新項目推出。本地服務式住宅企業Dash Living（Dash）亦看準共居空間的需求持續，早前於旺角開設新項目，現正積極準備進軍亞洲其他市場。Dash Living創辦人李灝庭（Aaron）接受專訪時分享，新冠肺炎影響整體物業市道，但千禧世代自住的需求一直存在，因此疫情對其業務影響有限，加上不少物業業主亦有意轉型進軍共居項目，當中亦有業主與Dash商討合作。

他續解釋，生意未受打擊，或因去年9月起已調低租金5至10%，租金水平變得更有競爭力，其後租客租期明顯延長，至疫情打擊浮現時，現有租客未見大量退租，「其他同業或今年才開始減價，他們的減價幅度或需更高，對生意影響較大。」

新冠肺炎爆發後，大家更關心居住環境的衞生水平。李灝庭分享，旗下共居設施加強善用數碼平台維持與住客互動，並提供虛擬睇樓等。「入住手續綫上完成，以手機App作為門匙，與住客互動亦是以綫上為主。」李灝庭解釋，該企的運作流程設計本已很重視數碼流暢度，疫情爆發後，這套流程更有助減少不必要的社交接觸。同時，亦加推多項措施，例如暫時不准非住客進入設施之內，並大幅提高設施清潔頻率與衞生要求。

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該企現於香港提供近400個「共居單位」，新加坡則有逾500個，月租平均約1萬多元，項目入住率持續達9成以上，現時住客平均租用7個月，上半年新簽租客約680個。李又稱，原定今年全年營業額達到1億港元的目標，預計可望超額完成。

共居項目過往較受在港外籍人士歡迎，李灝庭指出，該企針對收入相對較高、期望有較高生活水平的千禧世代，定位亦不以租金便宜作招徠，冀由設施、配套等吸引租客。在住客比例上，本地客的比例近期有見上升，由去年約3成，至現在升至5成。「外國客需求略有減少，主因是調低租金後，吸引更多本地客入住。」有估計外資長遠會減少甚至撤離香港，問到會否擔心外籍客源持續減少，李強調，共居市場供應並未飽和，本地市場足可吸納市場現有的供應。

Dash位於旺角的項目於早前開業，該處設有公共空間，住客可在此休息、娛樂。（黃建輝攝）

針對在家工作興起，預計未來共居空間住客亦會提高對房間設施的要求。（受訪者提供圖片）

現時Dash於香港與新加坡聘有逾60人的團隊，該企擬繼續於港及海外擴張，不排除今年底前會在港推新項目。海外拓展上，東南亞多個城市均在考慮之列：今年內將會進軍一個區內城市，至明年會再增加兩至三個；明年目標是在全球提供2,000至3,000個「共居單位」。

記者：周俊霖

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