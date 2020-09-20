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【航空業前景】觀光航班熱賣　澳航擬推更多同類型航班

商業 18:47 2020/09/20

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澳洲航空日前推出7小時、低飛至4,000英尺高度的觀光飛行航班。

新冠肺炎疫情全球大流行，各地設置出入境限制，航空業受損。為了彌補往返各地的航班大減，而造成的生意損失，台灣航空公司EVA、日本航空公司全日空（ANA）及澳洲航空（Qantas Airways）等，都相繼推出觀光飛行。

據外媒報道，澳洲航空自疫情全球大流行後，損失近20億澳元（約113.4億港元），日前推出7小時、低飛至4,000英尺高度的觀光飛行航班，沿途可欣賞到大堡礁、烏魯魯巨岩（Uluru，又稱大紅岩）等澳洲著名卻目前無法進入的景點。

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該航班票價由經濟艙、高級經濟艙到商務艙，分別為787美元（約6,098港元）、1,787美元（約1.38萬港元）和3,787美元（約2.93萬港元），並在推出後10分鐘內全部售罄。澳洲航空發言人指，有機會是該企有史以來最快售空的航班。

澳航行政總裁Alan Joyce表示，由於國內對該類新型旅行有需求，將會考慮安排更多同類型的航班。其實在過去一個月，Alan Joyce一直反對澳洲全面關閉國家邊境，而該航空公司早前亦遞交一份請願書，指出國內有很高的旅行需求，呼籲澳洲政府放寬國內旅行的限制，否則將有很多企業面臨倒閉危機。

責任編輯：馬意文

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