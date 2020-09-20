  • 29°C
香港時間 : 2020920日 (日) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？

環球社會熱點 18:51 2020/09/20

分享：

美國有選民認為，金斯伯格的逝世改變了選舉，但至於是民主、共和兩黨誰者得益，則未有定論。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，觸發美國兩黨對繼任人選的爭議，更會影響11月3日舉行的美國大選。美國全國廣播公司（NBC）訪問多名選民，大部分選民認為，金斯伯格的逝世改變了選舉，但至於是民主、共和兩黨誰者得益，則未有定論。

現年50多歲的里索夫斯基（Carol Lisowski）是特朗普的支持者，來自搖擺州分之一的威斯康星州。她表示，無論如何都會投票予特朗普，但她認為金斯伯格的逝世，會鼓勵選民投票，她明言，在這個席位空缺的變數下，僅能肯定州內的奧扎基縣（Ozaukee County）仍會是共和黨領先的地方。（a Supreme Court vacancy would only help keep Ozaukee County red）

【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統【下一頁】

【美國大選】特朗普再往北卡羅來納州造勢 望挽回美軍支持【下一頁】 

有特朗普支持者認為，大法官的空缺即將被填補，不會影響投票。民主黨人則認為大法官的空缺更加突顯拜登當選的重要性。目前最高法院大法官中，已有5位是由共和黨總統提名，僅3位由民主黨提名。民主黨選民普遍擔心，若特朗普再次當選將提名保守派法官；亦有西班牙裔和同性戀者擔心，怕新的大法官任命會令相關群體的權益受損。

皮尤研究中心（Pew Research）從9月初開始的民意調查中顯示，在2020年大選中，有66％的民主黨選民將最高法院視為「非常重要」，而共和黨人則為61％。

特朗普將提名女性大法官 拜登：應等總統大選後【下一頁】

美國最高法院大法官空缺涉兩黨之爭 勢成共和黨囊中物【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

相關文章

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
2020/09/19
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
【歐洲第二波疫情】法國連續3日創新高 當局指與加快檢測有關
今日
【歐洲第二波疫情】法國連續3日創新高 當局指與加快檢測有關
【歐洲第二波疫情】英國實施強制隔離 違者可罰十萬
今日
【歐洲第二波疫情】英國實施強制隔離 違者可罰十萬
【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試
今日
【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試
美國攔截含致命毒藥的白宮信件 相信來自加拿大
今日
美國攔截含致命毒藥的白宮信件 相信來自加拿大
選舉 總統大選 美國共和黨 威斯康星 拜登 特朗普

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間19:00）

下一篇文章

【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間19:00）
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好