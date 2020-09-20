【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？

▲ 美國有選民認為，金斯伯格的逝世改變了選舉，但至於是民主、共和兩黨誰者得益，則未有定論。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）病逝，觸發美國兩黨對繼任人選的爭議，更會影響11月3日舉行的美國大選。美國全國廣播公司（NBC）訪問多名選民，大部分選民認為，金斯伯格的逝世改變了選舉，但至於是民主、共和兩黨誰者得益，則未有定論。

現年50多歲的里索夫斯基（Carol Lisowski）是特朗普的支持者，來自搖擺州分之一的威斯康星州。她表示，無論如何都會投票予特朗普，但她認為金斯伯格的逝世，會鼓勵選民投票，她明言，在這個席位空缺的變數下，僅能肯定州內的奧扎基縣（Ozaukee County）仍會是共和黨領先的地方。（a Supreme Court vacancy would only help keep Ozaukee County red）

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有特朗普支持者認為，大法官的空缺即將被填補，不會影響投票。民主黨人則認為大法官的空缺更加突顯拜登當選的重要性。目前最高法院大法官中，已有5位是由共和黨總統提名，僅3位由民主黨提名。民主黨選民普遍擔心，若特朗普再次當選將提名保守派法官；亦有西班牙裔和同性戀者擔心，怕新的大法官任命會令相關群體的權益受損。

皮尤研究中心（Pew Research）從9月初開始的民意調查中顯示，在2020年大選中，有66％的民主黨選民將最高法院視為「非常重要」，而共和黨人則為61％。

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責任編輯：葉芷樺