【美國大選】大法官空缺或刺激大選投票率 民主、共和誰得益？

▲ 美國有選民認為,金斯伯格的逝世改變了選舉,但至於是民主、共和兩黨誰者得益,則未有定論。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG)病逝,觸發美國兩黨對繼任人選的爭議,更會影響11月3日舉行的美國大選。美國全國廣播公司(NBC)訪問多名選民,大部分選民認為,金斯伯格的逝世改變了選舉,但至於是民主、共和兩黨誰者得益,則未有定論。

現年50多歲的里索夫斯基(Carol Lisowski)是特朗普的支持者,來自搖擺州分之一的威斯康星州。她表示,無論如何都會投票予特朗普,但她認為金斯伯格的逝世,會鼓勵選民投票,她明言,在這個席位空缺的變數下,僅能肯定州內的奧扎基縣(Ozaukee County)仍會是共和黨領先的地方。(a Supreme Court vacancy would only help keep Ozaukee County red)

有特朗普支持者認為,大法官的空缺即將被填補,不會影響投票。民主黨人則認為大法官的空缺更加突顯拜登當選的重要性。目前最高法院大法官中,已有5位是由共和黨總統提名,僅3位由民主黨提名。民主黨選民普遍擔心,若特朗普再次當選將提名保守派法官;亦有西班牙裔和同性戀者擔心,怕新的大法官任命會令相關群體的權益受損。

皮尤研究中心(Pew Research)從9月初開始的民意調查中顯示,在2020年大選中,有66%的民主黨選民將最高法院視為「非常重要」,而共和黨人則為61%。

