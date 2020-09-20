【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選

▲ 調查發現有2成港人計劃移民，惟即使是BNO持有人，英國也並非移民首選。

星之谷移民顧問有限公司委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示兩成人打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃；惟港人對移民英國的意欲，不高，即使持有英國國民（海外）護照（BNO），英國也並首選。

據調查，不足三成有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，反映縱使英國放寬BNO持有人移民限制，英國亦未必是首選，其他國家或更具吸引力。



調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民， 當中有約20%受訪者打算移民離開香港，78%沒有移民計劃，2%表示不知道/很難說。

有意移民的受訪者當中，45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。

移民顧問︰港人計劃移民相對深思熟慮

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪表示，近年香港社會氣氛出現較大轉變，不少港人有意移民到海外生活。然而，調查結果與去年年底一些同類調查相比，結果顯示港人的移民意慾有所冷卻，有機會是由於考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題、目的地是否適宜生活及居住等，而仍停留在空想階段。

另外，近半年因疫情而實施的邊境限制以及心儀國家處理疫情的措施，亦導致港人對移民持觀望態度。不過，出席移民講座的人比以往大幅增加，每每坐無虛席，而海外置業的買家亦有所提升，可見港人計劃移民相對深思熟慮，經周詳安排才實行。

他續指，現時英國政府已經放寬BNO持有人的移民限制，本港至少有300萬居民為BNO持有人，計及及其近親，相當於有至少一半人口符合資格移民英國，然而，調查結果顯示，僅29%有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，相信是因為擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家，例如加拿大、葡萄牙、台灣等地方。

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編輯︰侯景成