【滙豐股價】滙豐跌逾半成失守30元　環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　

▲ 滙豐近來股價弱勢，現於30元水平附近徘徊。

滙豐控股 （00005） 再現利淡消息！美國大選舉行前夕，中美關係愈趨緊張，美國宣布即日（20日）起禁止美國境內下載或更新TikTok及騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）後，中國亦擬推出措施反擊。官媒《環球時報》報道，北京政府或把外資公司列入《不可靠實體清單》，其中重磅藍籌股滙豐或榜上有名。滙豐股價午後跌幅擴大，收報29.3元，跌5.3%。

內地去年5月時已預告將推出《不可靠實體清單》，被視為危害國家主權、安全，以至發展利益的個人、公司或組織都有機會遭納入上述《清單》。一旦公司處在《清單》之中，其在中國的進出口及投資活動將被禁止或受到限制。

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《環球時報》稱，接近政府的消息人士今年5月期間曾透露，北京已準備把一些美國公司列入《清單》以限制或調查，當中包括蘋果（AAPL）、思科（CSCO）、高通（QCOM），同時暫停向波音（BA）購買飛機。《環球時報》補充，上述舉動主要目的乃回應美國威脅停止向華為供應晶片。

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而按《環球時報》所述，牽涉入「孟晚舟事件」的滙豐，和涉嫌把寄往華為的包裹轉送到美國之FedEX（FDX），都已被多家傳媒討論為潛在《清單》目標。

7月期間，黨媒《人民日報》曾發文批評滙豐，指「公開證據表明，所謂孟晚舟案，完全是美國炮製的政治案件。滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」；其後滙豐翌日即在旗下微信公眾號回應，說從未「設置陷阱誘捕華為」，亦對華為沒有任何惡意。

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編輯：莫亦熙