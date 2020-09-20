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法國品牌以魚皮製飾品 望打入精品市場

環球政經 19:22 2020/09/20

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廚餘向來可以有很多用途，而法國公司Ictyos就嘗試將餐廳用剩的魚皮，製成皮革，再做成錶帶和皮夾等配件，並希望能夠晉身皮具精品市場。

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Ictyos的三名創辦人是在巴黎研讀化學工程時相識，他們自學皮革鞣製程序，並嘗試以魚皮製作皮革。其中一名創辦人Benjamin Malatrait表示，三文魚皮柔軟細緻，而且厚度不足半毫米，但卻有牛皮般耐用；而且魚皮的紋理像蜥蜴，看來很有異國情調。

現時Ictyos已在LVMH和DIOR等知名品牌旗下的新創公司孵化器運行了6個月。馬拉蒂安指，他們正與250個大型品牌和手工藝品生產商合作，並嘗試製作錶帶、手提包和服飾等產品。

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撰文 : 趙家盈

法國

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