法國品牌以魚皮製飾品 望打入精品市場

廚餘向來可以有很多用途，而法國公司Ictyos就嘗試將餐廳用剩的魚皮，製成皮革，再做成錶帶和皮夾等配件，並希望能夠晉身皮具精品市場。

為答謝員工努力 英保險公司CEO派1億獎金 詳情請看[下一頁]

成人雜誌《花花公子》母企 有傳打算借殼上市 詳情請看[下一頁]

Ictyos的三名創辦人是在巴黎研讀化學工程時相識，他們自學皮革鞣製程序，並嘗試以魚皮製作皮革。其中一名創辦人Benjamin Malatrait表示，三文魚皮柔軟細緻，而且厚度不足半毫米，但卻有牛皮般耐用；而且魚皮的紋理像蜥蜴，看來很有異國情調。

現時Ictyos已在LVMH和DIOR等知名品牌旗下的新創公司孵化器運行了6個月。馬拉蒂安指，他們正與250個大型品牌和手工藝品生產商合作，並嘗試製作錶帶、手提包和服飾等產品。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機