陳茂波︰財政儲備跌至2003年沙士後水平 須審慎理財保留實力

▲ 陳茂波表示，預計今個財政年度儲備會降至8000億元。

港府上周公布了第三輪防疫抗疫基金，連同其他防疫及紓困措施合共規模約240億元，較前兩輪明顯縮水。財政司司長陳茂波表示，於今個財政年度，財政儲備則降至約8000多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近2003年沙士後的水平。

陳茂波於網誌中表示，前後三輪的防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，合共金額逾3000億元，相等於本地生產總值約11%，預計可為本地生產總值提供稍高於5%的支持作用。本年度的預計綜合赤字，將會進一步增加至超過3000億元。

他續表示，疫情重創環球經濟、中美政經摩擦持續、外圍經濟展望風險重重，香港經濟復甦之路充滿挑戰。在經濟深度衰退時，政府有必要透過逆周期措施支撐經濟，但面對有限的財政資源，必須審慎理財，保留財政實力，以應對已知和不時之需，並維持香港金融穩定。

政府亦有向受防疫措施直接影響及收入受疫情重創的企業及個人提供補助，並增加非住宅物業差餉寬減上限、延長非住宅用戶水費及排污費的減免、延長政府物業及短期租約租金和27類政府收費豁免等。此外，政府亦要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港，向非住宅租戶同樣提供租金寬減，而部份機構亦已相繼公布相關措施。

就業不足人數回升

自年初以來疫情反反覆覆，多類處所因控疫需要，不時被要求暫時關閉，導致較長時間的停業，對相關的企業及打工仔來說，實在是經歷了漫長的嚴冬。最新公布的6月至8月失業率雖維持在6.1%，與5月至7月的水平相同，但實際失業人數增加約5800人至接近25萬人，比去年第四季多出一倍，當中約四分之一屬於零售、住宿及餐飲行業。以餐飲業為例，行業失業率連續四個統計期間均徘徊在14%至15%的水平，遠高於6.1%的整體失業率。行業的就業不足率就由5月至7月的6.1%掉頭急升至6月至8月的8.3%，就業不足人數回升到近2萬人水平。這反映疫情對不少行業以至整體經濟都造成很大的壓力。

有效控疫固然是重啟經濟的前提，但控疫防疫與穩定經濟卻是同等重要，考慮任何策略與措施都必須同時衡量其對這雙目標的影響，才能顧及市民在健康、家庭、經濟及生活的需要。隨著疫情稍為緩和，為了控疫而採取的社交限制措施，已相繼作出調整。例如在過去數星期，略為放寬了「限聚令」及食肆每枱的人數限制、延長了食肆的堂食時間，一度被暫時關閉的處所，例如泳池、酒吧和卡拉OK等，也在特定條件下重開。

相關文章︰陳茂波︰政府與社會需建立有效應變機制

陳茂波︰遙距營商計劃增撥10億 籲參與全民檢測

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成