【美國大選】特朗普：若拜登當選 或簽行政命令阻其任總統

美國大選於11月3日展開,美國總統特朗普周六出席造勢大會時表示,若由民主黨總統候選人拜登勝出美國大選,特朗普可能會簽署行政命令,以阻止拜登出任美國總統。

特朗普(Donald Trump)在指北卡羅來納州造勢的造勢大會上,不忙提及其競爭對手拜登(Joe Biden)。

特朗普再往北卡羅來納州造勢 望挽回美軍支持 【下一頁】

特朗普將提名女性大法官 拜登:應等總統大選後 【下一頁】

特朗普形容,拜登是「最差」(the worst)、「最笨」(dumbest)的候選人。特朗普更指:

「可能我會簽署行政命令,令你們不能讓他(拜登)成為你們的總統。」

(Maybe I'll sign an executive order that you cannot have him as your president.)

特朗普為拉攏農民 宣布撥千億援助 【下一頁】

拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖 【下一頁】

另外,特朗普又在造勢大會上承諾其支持者,「來年會是美國最偉大的一年」(next year will be the greatest year in our country)。

責任編輯:林嘉莉