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【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情（9月23日更新）

股樓投資 15:39 2020/09/23

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近期多隻新股陸續登場，加上大市反覆偏靜，令投資者更傾向在新股市場尋寶，暫已公布或正在招股的新股包括再鼎醫藥（新上市編號：09688）、中通快遞（新上市編號：02057）、東軟教育（新上市編號：09616）及寶尊電商（新上市編號：09991）等，相信投資者也看得眼花撩亂。有專家認為目前新股市場似是抽獎遊戲，加上選擇眾多，投資者記得看準目標來下注，不要隻隻都抽，否則萬一資金趕不及回籠，就有可能會錯過認購一些優質股的機會了。

下表為下期招股詳情，大家可先參考。

另亦盛傳嘉和生物藥業和藍月亮亦於周內招股，有興趣的投資者可以留意一下正式公布的招股詳情。

**周二（9月22日）更新

無塵室設備供應商捷心隆（新上市編號：02115）宣布加入招股戰團，即日起（22日)至周五(25日)招股，10月8日上市。該股計劃發售3.5億股新股，當中10%在港公開發售，招股價介乎0.36至0.4元，一手10,000股，入場費為4,040.31元；博思融資為獨家保薦人。

**周三（9月23日）更新

生物科技股嘉和生物（新上市編號：06998）公布即日起至下周一（28日）招股，並於同日定價，10月7日掛牌。該股是次發行1.2億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎20.3元至24元，每手500股，入場費12,120.9元；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩通及Jefferies。

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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