【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情

近期多隻新股陸續登場，加上大市反覆偏靜，令投資者更傾向在新股市場尋寶，暫已公布或正在招股的新股包括再鼎醫藥（新上市編號：09688）、中通快遞（新上市編號：02057）、東軟教育（新上市編號：09616）及寶尊電商（新上市編號：09991）等，相信投資者也看得眼花撩亂。有專家認為目前新股市場似是抽獎遊戲，加上選擇眾多，投資者記得看準目標來下注，不要隻隻都抽，否則萬一資金趕不及回籠，就有可能會錯過認購一些優質股的機會了。

下表為下期招股詳情，大家可先參考。

另亦盛傳嘉和生物藥業和藍月亮亦於周內招股，有興趣的投資者可以留意一下正式公布的招股詳情。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正