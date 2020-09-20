【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？

滙豐年底停滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 兩隻股票孖展信貸，將於12月7日起終止，其他券商未有收緊滙豐股票的孖展，雖然據市場消息，是基於監管限制，停派息是監管限制，收緊孖展亦是另一個監管限制，投資界關注會否釋出股價下跌訊號。

若以孖展操作來看，對滙豐沒有影響。根據滙豐的證券孖展買賣服務，滙豐股票原定可造6成孖展，以上周五收市價計，未計使費，買一手（400股）滙豐需1.2萬元；若造6成孖展，實質可買入3萬元即2.5手滙豐，當中1.8萬元是借貸額。

滙豐強調會不停期檢視孖展比率，詳情可看【下一頁】

滙豐的風險管理已非常嚴謹

滙豐孖展補倉水平，為戶口孖展比率105%至少於120%，滙豐會提示補倉，如果股票孖展比率超過90日維持於105%至少於120%的範圍內，將即時斬倉，不會另行通知。另外，戶口孖展比率120%或以上，亦會即時斬倉。

戶口孖展比率105%至少於120%，反映滙豐的風險管理已非常嚴謹，以上周五收市價計，滙豐股票跌5%，已令戶口孖展比率升至105%，觸及補倉提示。若滙豐股價急跌17%，戶口孖展比率才觸及120%水平，需要強制斬倉。

假設需要斬倉，以上周五計市價計，若滙豐股價跌17%，持倉總貨值便跌至約2.57萬元，滙豐斬倉後，套現2.57萬元，不計利息，只減去借貸額，客戶仍持有約7100元，滙豐亦沒有損失。客戶若只持有1手滙豐實貨，跌17%後，貨值仍為1萬元；若造6成孖展而被斬倉，較原先損先至少多3100元。若市況波動，股價裂口下跌則銀行或會承擔更大風險，假設股價急跌40%滙豐仍未能未倉，則帳面持倉貨值已跌至0，滙豐流通性高，風險相對低。

市況劇變 券商斬倉引發螺旋式跌市

2015年A股由大升市急劇變至股災時，便有大量股民借入融資融券，炒升股票，惟市況劇變，券商一刀切斬倉引發螺旋式跌市，當局呼籲券商放慢斬倉，則令券商承擔抵押品價值下跌的風險，反映孖展投資的風險大。

滙豐客戶持有好大量的滙豐股票孖展？未有直接的數據顯示，不過，據中央結算系統持股紀錄，香港上海滙豐銀行代客持有26.3億股滙豐股票，佔總發行股數12.7%。至於披露的整體股東持股，BlackRock持有7.14%好倉，平安資產股理亦持有逾7%。

其他券商方面，耀才的滙豐證券孖展比率為85%，買賣前應付按金比率為15%，以上周五收市價計，即客戶按金1857元，融資為10523元，年利率約4.2厘。富途則為孖展保證金率44%，年利率6.8厘，call 孖展保證金率為37%。

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記者：譚志偉