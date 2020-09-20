為答謝員工努力 英保險公司CEO派1億獎金

近日英國汽車保險公司Admiral的行政總裁David Stevens在退休時，決定向員工發放獎金，以感激員工多年付出。

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外媒報導指，現年58歲的英國汽車保險公司Admiral行政總裁David Stevens及其妻子Heather在宣布退休的同時決定向南威爾士的7,500名員工及3,000名海外員工發放每人獎金共1,000萬英鎊（約1億港元），預料每人將獲1,000英鎊（約1萬港元）獎金，而且兼職員工亦能得到500英鎊（約5,000港元）獎金。

David Stevens與妻子在1991年創立公司，他表示，是員工的辛勞及奉獻令公司由當初57名員發展至今日有逾1.1萬名員工的企業。所以希望以這筆獎金作為對員工的謝禮

David Stevens並非公司內第一個發放獎金的高層。早在2016年，公司前行政總裁兼創辦人Henry Engelhardt退休時，也曾向員工發放700萬英鎊（約7000萬港元）獎金，當時每名全職員工可獲得1,000英鎊（約1萬港元）。

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