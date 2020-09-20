  • 29°C
香港時間 : 2020920日 (日) 19:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

為答謝員工努力 英保險公司CEO派1億獎金

環球政經 18:42 2020/09/20

分享：

近日英國汽車保險公司Admiral的行政總裁David Stevens在退休時，決定向員工發放獎金，以感激員工多年付出。

成人雜誌《花花公子》母企 有傳打算借殼上市  詳情請看[下一頁]

亞馬遜旗下自駕車公司Zoox 獲准作無人路面測試  詳情請看[下一頁]

外媒報導指，現年58歲的英國汽車保險公司Admiral行政總裁David Stevens及其妻子Heather在宣布退休的同時決定向南威爾士的7,500名員工及3,000名海外員工發放每人獎金共1,000萬英鎊（約1億港元），預料每人將獲1,000英鎊（約1萬港元）獎金，而且兼職員工亦能得到500英鎊（約5,000港元）獎金。

David Stevens與妻子在1991年創立公司，他表示，是員工的辛勞及奉獻令公司由當初57名員發展至今日有逾1.1萬名員工的企業。所以希望以這筆獎金作為對員工的謝禮

David Stevens並非公司內第一個發放獎金的高層。早在2016年，公司前行政總裁兼創辦人Henry Engelhardt退休時，也曾向員工發放700萬英鎊（約7000萬港元）獎金，當時每名全職員工可獲得1,000英鎊（約1萬港元）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

英國

上一篇文章

法國品牌以魚皮製飾品 望打入精品市場

下一篇文章

【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？