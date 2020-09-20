【假日好去處】昂坪360推BTS主題纜車　預售349元包2次來回車票、FILA禮品包及500元優惠券（附預售連結）

昂坪360纜車將於9月25日至11月15日聯同運動品牌FILA，推出「360 FILA Sports Fest」活動。活動期間設有糖果色系打卡主題場景，以及BTS防彈少年團主題纜車車廂。

即睇BTS主題纜車車廂：

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想乘坐BTS主題纜車，需要購買「360FILA Pass」，旅遊預訂網站KLOOK及KKday現時均有預售套票，售349元。憑「360FILA Pass」可即場預約坐BTS主題纜車。

預訂連結：KLOOK (先選「來回」，再於車廂種類選「360 FILA 套票」)

預訂連結：KKday

349元套票包括：

360 FILA Pass

2 x 昂坪360來回纜車車票（首程單程提升至水晶車廂，另可即場預約坐BTS主題纜車。第二程來回纜車有效期至2021年1月24日）

FILA禮品包（粉紅或藍色）

2 x FILA運動挑戰遊戲卡

5 x 100港元FILA購物優惠券

▲ FILA禮品包（粉紅）

▲ FILA禮品包（藍色）

▲ 「360FILA Pass」原價388元

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責任編輯：葉卓偉