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皮尤調查：疫情致美國聲譽下滑　特朗普信任度為各國領袖最差

環球政經 23:04 2020/09/20

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皮尤研究中心（Pew Research Center）對13個國家進行的一項新調查顯示，過去13年中，美國在許多主要盟友和合作夥伴中的聲譽進一步下降，美總統特朗普（Donald Trump）的信任度在接受調查的六位領導人中亦是最差。

皮尤周二（15日）在公布一項於6月10日至8月3日進行的民調結果，該項調查訪問來自13個國家（加拿大、英國、法國、德國、意大利、丹麥、西班牙、瑞典、比利時、荷蘭、澳洲、日本與南韓）超過1.3萬名成年人，結果顯示美國及總統特朗普在國際間的聲譽下降，在英國、加拿大、澳大利亞以及日本甚至達到自有該項民調以來最低水平（見圖一）

圖一：美國近年來在國際上好感度不斷下降

皮尤研究中心認為，美國過去一年支持度下降，部分原因是與美國應對疫情的態度與處理方式有關在接受調查的13個國家中，只有15％的受訪者表示美國在應對疫情方面做得很好。

疫情帶來不明朗因素 聯儲局年底前為銀行作二輪壓力測試【下一頁

另外調查還研究民眾對於各國領袖信任度，結果顯示德國總理默克爾（Angela Merkel）排首位有76%信任度，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）的獲信任程度分別為64%及48%，特朗普則最不被信任，僅獲得16%的信任度，低於俄羅斯總統普京的23%、及中國國家主席習近平的19%（見圖二）

圖二：特朗普在13國民眾中信任度僅有16%

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