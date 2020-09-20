【收租理財】内地生赴港無期　月租跌破一萬　回報僅2.3厘

過往新學年開始前，內地學生蜂擁來港搶租單位，沙田、大圍一帶的租盤十分搶手，吸引不少投資者入市，惟疫情肆虐，內地生未能回港，終致租客量減，租金下跌，有業主原於2017年買樓投資，當時租金回報率約有3.5厘，惟受疫情影響，近期要減租吸客，現租金回報率只得2.3厘。

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中原敖國偉說，大圍金禧花園2座中層B室，實用面積314平方呎，兩房間隔，今年5月放租，月租叫價12,500元，眼見7、8月租賃旺季已過，且遭客人還價，終以月租9,800元租出單位，實用呎租31元。值得留意的是，上一份租約月租僅15,000元，換言之，租金大跌35%。資料顯示，業主於2017年10月，以508萬元買入單位，以月租9,800元計，租金回報率只得2.3厘。

敖國偉續說，疫情肆虐前，大圍金禧花園租盤十分搶手，兩房單位租金約16,000元至17,000元，由於大量內地生未能回港，屋苑租金大跌，而上述租金則創近期新低。

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資料顯示，金禧花園位於大圍積輝街2-12號，早於1985入伙，建有6座，提供756個單位，實用面積約314平方呎至485平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵大圍站。

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