【美國大選】特朗普再往北卡羅來納州造勢 望挽回美軍支持

美國大選11月3日舉行,總統特朗普周六再度到北卡羅來納州造勢,以爭取當地選民支持,包括軍人。特朗普此前曾被爆多宗不尊重美軍的醜聞,包括有報道指,特朗普2018年取消到安葬第一次世界大戰陣亡美軍公墓的悼念儀式,並形容這些將士是「失敗者」。

特朗普最近致力爭取美軍支持,早前更一度揚言要通過增加國防預算。《Military Times》上月一項民調顯示,現役美軍對民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的偏愛是「輕微但重要的」(slight but significant),而特朗普的喜愛卻在下降。

特朗普為拉攏農民 宣布撥千億援助 【下一頁】

拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖 【下一頁】

北卡羅來納州有許多軍事基地,特朗普周六在費耶特維爾(Fayetteville)舉行的集會位於布拉格堡(Fort Bragg)附近,布拉格堡是一個擁有數以萬計軍人的大型美軍基地。

拜登似乎有意針對特朗普的弱點,拜登競選團隊上周五表示,將播放針對軍人家庭的廣告,這些廣告將在亞利桑那州、佛羅里達州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州及威斯康星州等搖擺州分播出。

彭斯前助手倒戈撐拜登 斥特朗普重視選情多過人命 【下一頁】

拜登亞裔支持度高 領先特朗普24百分點 【下一頁】

而特朗普競選團隊則在上周五發表聲明指:

「特朗普一直是美國軍人及退伍軍人的支持者,並成功地重組我們的軍隊,改革退伍軍人事務部,並發起了旨在幫助退伍軍人適應平民生活的倡議。」

(President Trump has been a consistent champion of America’s service members and veterans and has succeeded at rebuilding our military, reforming the Department of Veterans Affairs, and launching initiatives to help veterans adjust to civilian life.)

RealClearPolitics民調顯示,特朗普與拜登在北卡羅來納州的支持度不相伯仲,現時由拜登略為領先。

責任編輯:林嘉莉