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中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲

環球政經 15:46 2020/09/20

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為防止民眾沈迷網絡遊戲，9月12日開始中國內地實施防止未成年人沉迷網絡遊戲法例，首先多方面禁止未成年玩家沉迷網絡遊戲，同時要求實行網絡遊戲帳號實名註冊制度。除此之外，成年人也在監管範圍內，法例規定每日夜晚10時至到早上8時不得為未成年人提供遊戲服務。

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對使用時間有規管，新法例對遊戲題材、內容、及玩法都加上限制，主要不允許色情、血腥、及暴力等遊戲。 消息一出，內地Xbox用家開始擔心要完成認證過程才能夠進行遊戲，不過境外版的實體光碟則不能正常進行遊戲

蘋果威脅禁遊戲開發權 微軟發聲明撐Epic Games【下一頁

亦有玩家擔心遊戲商可能因為防沉迷等法規不再推出中國版遊戲，更擔心購買中國版Xbox浪費金錢，因為很多遊戲都可能不再支援中國版Xbox。

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責任編輯：翁嘉陽

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