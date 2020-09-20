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【國際分析】以色列、阿拉伯國家成功破冰　中東局勢大洗牌？

股樓投資 23:30 2020/09/20

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在美國總統特朗普（Donald Trump）的斡旋下，阿聯酋和巴林本周二（15日）跟以色列正式簽署和平協議，宣布雙邊關係全面正常化。協議背後必定有「中東一哥」沙特阿拉伯首肯，究竟其他中東國家會否跟隨阿聯酋與巴林的步伐，與以色列建立正常外交關係？舊平衡被打破後，以沙特阿拉伯和伊朗為首的中東各方勢力又將迎來怎樣變革？

「經過數十年的分裂與衝突後，我們標誌了新中東的黎明！」周二（15日）以色列與阿聯酋、巴林在白宮簽署和平協議《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）後，一手主導三國修好的特朗普發表講話，指歷史進程終於出現轉變，未來還有更多阿拉伯國家正等待與以色列建立正常關係，包括沙特阿拉伯。

然而在白宮草地上慶祝這一「歷史轉捩點」的同時，兩枚火箭帶著巴勒斯坦人的怒火投向了以色列，以色列旋即予以反擊，對巴勒斯坦領下的加薩走廊（Gaza Strip）進行轟炸。巴勒斯坦譴責阿聯酋、巴林與以色列建交，是背信棄義之舉，打破阿拉伯國家長期以來承認巴勒斯坦為獨立國家的共識。

以色列和巴勒斯坦間的爭端是中東長期癥結之一。耶路撒冷作為以色列和巴勒斯坦的首都，又是基督教、猶太教與伊斯蘭教的聖地，本已註定兩國理不清的糾紛，再加上以色列1948年建國後，不斷佔領巴勒斯坦領土和資源（見圖），令數百萬巴勒斯坦人成為難民，兩國也在近半個世紀以來，在國土、民族、政經、宗教各方面都有著長期不可調和的矛盾。

為了穩固與以色列和其他沙特阿拉伯國家的盟友關係，特朗普多次嘗試解決巴以問題，繼2019年發布「世紀協議」後，華府今年1月又提出備受爭議的「中東和平新計劃」，處處偏袒以色列政府，包括將耶路撒冷作為以色列「不可分割的首都」、由以色列控制約旦西岸主權等，遭到巴勒斯坦人民的強烈反對。

下圖：巴勒斯坦人民遊行反對其他中東國家與以色列關係正常化

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沙特態度左右局勢

是次特朗普又試圖「曲線救國」，從與以色列矛盾較弱的阿拉伯國家入手，重整中東格局，首個選中的國家就是阿聯酋。根據阿聯酋、巴林與以色列簽訂的和平協議，兩國以色列將開設大使館，互派大使，並且開始廣泛合作，包括旅遊、貿易、健保醫療等領域，同時以色列須承諾，停止繼續吞併約旦河西岸大部分地區。

有分析指，若沒有中東老大哥沙特阿拉伯的默許，阿聯酋、巴林與以色列斷然無法實現關係正常化。外界亦留意到，沙特不僅在三國宣布關係正常化後保持沉默，還「破天荒」准許飛往以色列的航班，包括以色列的航空公司，經過沙特阿拉伯領空。但沙特國王薩勒曼（ Salman）本月6日與特朗普通話時亦強調，以色列須根據沙特2002年提出的《阿拉伯和平倡議》（Arab Peace Initiative），公正且永久得解決巴勒斯坦問題，否則不會與以色列建立正常關係。

看似矛盾的表達背後，沙特阿拉伯正在多個層面保留迴旋餘地。首先，堅持要以《阿拉伯和平協議》為準則解決以巴問題，有助於沙特維護其在伊斯蘭教遜尼派的領袖國家地位。其次，首肯阿聯酋、巴林與以色列建立正常關係，亦暗示著沙特與以色列、美國正站在統一戰綫，聯手對付共同的敵人——伊朗。

「伊朗包圍圈」形成

近20年來，伊朗核問題、阿拉伯之春等事件，令以沙特為首阿拉伯世界國家對伊朗的愈發忌憚，甚至已逐漸模糊了對於以巴衝突的關注。是次阿聯酋、巴林與以色列建交，表面是三方各取所需，但背後卻反映了中東勢力的巨大變化，以及巴勒斯坦問題正逐步被邊緣化。

從地緣政治上看，沙特、以色列以及都將伊朗視為敵人。沙特與伊朗均為中東強國，數十年來一直在競爭霸主地位，再加上兩國之間還存在延續上千年的宗教矛盾，雖然同屬伊斯蘭教，但是沙特大部分人口是遜尼派，與之敵對的則是伊朗主導的什葉派。

至於以色列，本身就被中東各國孤立，作為美國的盟友，自然是站隊美國，另外與其他中東國家聯手應對伊朗，以色列又能進一步增加在中東地區的認可度。以色列政府還表示，海灣國家及阿聯酋會將以色列視為朋友，因為他們奮起反抗伊朗，並在敘利亞、黎巴嫩或其他地方有可能的情況下與其並肩作戰。

而美國與伊朗更是積怨已久，特別是特朗普政府上台後，美伊關係進一步緊張，雙方對將對方軍事力量列為「恐怖組織」，年初爆發的美伊衝突，伊朗發射至少10枚導彈攻擊美國駐伊拉克軍營，以報復在美國空襲巴格達國際機場，炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊列頭號軍事指揮官Qassim Soleimani，引起地緣政治緊張局勢升溫。

而是次撮合以色列與其他中東國家的關係緩和，除了能夠團結盟友共同應對伊朗威脅之外，特朗普亦因為被提名諾貝爾和平獎，為其11月大選尋求連任增加外交籌碼。

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編輯：李勝男

基督教 伊斯蘭教 白宮 伊拉克 約旦河西岸 巴勒斯坦 阿聯酋 以色列 沙特阿拉伯 耶路撒冷

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