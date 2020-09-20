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【歐洲第二波疫情】英國實施強制隔離 違者可罰十萬

環球社會熱點 15:31 2020/09/20

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英國宣布強制確診者及其密切接觸者隔離的措施，違者最高可被罰款1萬英鎊（約10萬港元）。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，周六（19日）再增4422宗確診病例，當局宣布進一步收緊防疫措施，包括強制確診者及其密切接觸者隔離的措施，將在下周一（28日）生效，違者可被罰款1,000至1萬英鎊（約10,058至100,588港元）。

英國周六新增4422宗確診，是自5月8日以來的單日新高，當地累計超過39萬人確診，4萬多人死亡，是歐洲死亡人數最多的國家。當地上周陸續收緊防疫措施，包括收緊限聚令至6人，部分地區已實施宵禁，下周一（28日）起將實施強制確診者及其密切接觸者自我隔離的措施，以遏止病毒在社區傳播。

【英國疫情】衛生大臣拒排除封城 英媒稱下周或全國收緊防疫【下一頁】

【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制【下一頁】

措施包括，向需要需要自我隔離的低收入人士或其工種不容許在家工作的人士，發放一筆過支援款項達500英鎊。僱主如果懲罰需要自我隔離的員工，亦會面臨罰款。違返隔離者可被罰款1,000至1萬英鎊（約10,058至100,588港元）。

首相約翰遜表示，抵禦疫情最好的方法是所有人都遵守規定，推出新法例是希望國民重視隔離和抗疫的重要性。

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【新冠肺炎】英大學研發快速病毒檢測儀 1.5小時有結果【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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