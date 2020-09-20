【BNO移民買樓】英國哪個城市最易上車　十大排名出爐

英國早前宣布，持有BNO的港人及其近親，明年可申請簽證前往英國居留，其後更可入籍，獲得永居權。此後移民英國成市場焦點，愈來愈多港人也有意到當地置業。若有意移英，自然想多了解當地樓市，以及工資水平。Compare My Move發表報告，找出英國首置客最易負擔的上車城市。

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Compare My Move參考政府的民眾收入數據，及地產網站Zoopla的樓價數據，假設支付15%首期，並以該城市的年入息中位數計，得出首期與入息比例，以此找出最易負擔的上車城市。報告發現，較容易負擔的城市，多數位於北部。

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位於利物浦附近的伯肯黑德，是首置客最易負擔的城市，當地平均樓價為109,041鎊，居民年薪中位數為24,172鎊，假設支付15%首期，即要16,356鎊，首期與入息比率為0.68。​​​​​​​

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值得留意的是，港人最熟悉的倫敦，是首置客最難負擔的地區，於100個地市中，排最尾。報告指，倫敦平均樓價為605,437鎊，居民年薪中位數為31,114鎊，假設支付15%首期，即要90,816鎊，首期與入息比率為2.92。

至於近期最受港人歡迎的曼徹斯特，則於100個地市中，排34位。報告指，當地平均樓價為179,665鎊，居民年薪中位數為22,306鎊，假設支付15%首期，即要26,950鎊，首期與入息比率為1.21。

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