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【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源

科技 15:30 2020/09/20

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PS5的預購反應熱烈，可謂一機難求。（Sony官網截圖）

Sony公布Playstation 5預購後，引起全球搶購熱潮，除了香港掀起炒風，外國多個網上銷售渠道的預購名額都被搶購一空，亦曾出現無法登錄預購、死網的情況。Sony PlayStation的Twitter官方帳號就發推文表示，PS5預購本應更順暢，為所引起的混亂致歉。Sony亦表示，將會增加預購的貨源，至年底會有更多PS5的供應。

Sony在Twitter為PS5的預購混亂致歉。

事緣9月17日，Sony在PS5發布會公布售價以及發布日期，網上預訂原本定於發布會翌日才開始，但發布會完結後不久，由Walmart帶頭，多個零售商陸續開放PS5預購網站，預訂反應熱烈，一下子各大預訂網站已迅速滿額，同時亦引起部分網民，對突然提早開放的預購有所反彈。

就算成功預訂的消費者亦不能掉以輕心，有從Amazon成功預購PS5的網民表示，收到Amazon電郵指基於需求極高，PS5有可能無法在原定發售日發貨；亦有Walmart訂單被取消的情況發生。

PS5主機光碟版及數位版，分別售3,980及3,180港元，香港定於11月19日正式發售，香港預購開始後甚至掀起炒風，暫時未知道Sony表示會增加預購貨源，港人能否受惠。

責任編輯: 周俊霖

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