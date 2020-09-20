【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望。牛津疫苗因有疫苗測試者出現嚴重副作用，而暫停測試，其後宣布已恢復在英國的測試。阿斯利康周六則指，其新冠疫苗在美國的試驗仍繼續暫停。

阿斯利康指，其新冠疫苗在美國的試驗仍繼續暫停，但未有透露原因。路透社早前報道，在美國食品和藥品管理局（FDA）及獨立安全小組完成獨立調查前，阿斯利康在美國招募新測試者的計劃，以及其他測試程序仍然會暫停。

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另外，阿斯利康周六公開長達111頁的疫苗測試藍圖。報告指，阿斯利康目標是研發一種具有50%有效性的疫苗，與FDA在其新冠疫苗指引中的指標一致。

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為了確定阿斯利康疫苗是否達到該目標，在接種疫苗或接受安慰劑注射的測試者中，必須有150名是確診患者。

不過，該藍圖指，預計安全委員會只會對75名測試者的情況作早期分析。如果在到該時為止，該疫苗的有效率為50%，藥廠可能提前終止疫蓄測試，並向當局申請授權疫苗以供緊急使用。

責任編輯：林嘉莉