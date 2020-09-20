  • 31°C
香港時間 : 2020920日 (日) 15:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】牛津阿斯利康疫苗仍未恢復美國測試

環球社會熱點 14:58 2020/09/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望。牛津疫苗因有疫苗測試者出現嚴重副作用，而暫停測試，其後宣布已恢復在英國的測試。阿斯利康周六則指，其新冠疫苗在美國的試驗仍繼續暫停。

阿斯利康指，其新冠疫苗在美國的試驗仍繼續暫停，但未有透露原因。路透社早前報道，在美國食品和藥品管理局（FDA）及獨立安全小組完成獨立調查前，阿斯利康在美國招募新測試者的計劃，以及其他測試程序仍然會暫停。

特朗普稱明年4月供所有國民接種疫苗 專家潑冷水 【下一頁】

牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關 【下一頁】

另外，阿斯利康周六公開長達111頁的疫苗測試藍圖。報告指，阿斯利康目標是研發一種具有50%有效性的疫苗，與FDA在其新冠疫苗指引中的指標一致。

牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」 【下一頁】

牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天 【下一頁】

為了確定阿斯利康疫苗是否達到該目標，在接種疫苗或接受安慰劑注射的測試者中，必須有150名是確診患者。

不過，該藍圖指，預計安全委員會只會對75名測試者的情況作早期分析。如果在到該時為止，該疫苗的有效率為50%，藥廠可能提前終止疫蓄測試，並向當局申請授權疫苗以供緊急使用。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【歐洲第二波疫情】法國連續3日創新高 當局指與加快檢測有關
今日
【歐洲第二波疫情】法國連續3日創新高 當局指與加快檢測有關
【歐洲第二波疫情】英法新症再創新高 法財長也確診
2020/09/19
【歐洲第二波疫情】英法新症再創新高 法財長也確診
【日本疫情】眾議員高鳥修一確診 日本國會首例
2020/09/18
【日本疫情】眾議員高鳥修一確診 日本國會首例
【美國疫情】白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌
2020/09/18
【美國疫情】白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
2020/09/18
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
傳染病 疫情 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間15:00）

下一篇文章

美國攔截含致命毒藥的白宮信件 相信來自加拿大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間15:00）
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】