【優惠着數】麥當勞App續推電子優惠券　9月21日至27日電子優惠券一覽

轉眼又來到9月下旬，麥當勞繼續在App推出電子優惠券，適合「糧尾」的打工仔。由9月21日至9月27日，麥當勞App繼續提供總值逾200元的電子優惠券。

今個星期的優惠包括，新推出的McCafé沖繩黑糖珍珠系列凍飲配蛋糕層層疊，售35元。10元一個玉子牛堡。38元蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐、85元麥炸雞分享桶及95元二人晚餐亦繼續提供。

9月21日至9月27日麥當勞App電子優惠券一覽：

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要使用以上優惠券，顧客需要下載麥當勞App，於付款前出示電子優惠券 ，方可享有優惠。

每次惠顧只限使用一款優惠，每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞App的「優惠券」中移除。

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責任編輯：葉卓偉