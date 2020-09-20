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美國攔截含致命毒藥的白宮信件 相信來自加拿大

環球社會熱點 14:24 2020/09/20

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美國政府郵件中心攔截一封準備寄往白宮的信件，信中藏有致命毒藥蓖麻。據報，信件相信來自加拿大。

美國政府郵件中心攔截一封準備寄往白宮的信件，信中藏有致命毒藥蓖麻。據報，信件相信來自加拿大。美國特勤局（FBI）已展開調查。

路透社報道，一封準備寄往白宮的信件中，在政府一個郵件中心被攔截。聯邦調查局證實，當局正與郵政調查局及特勤局合作，調查一封在政府郵局收到的可疑信件，目前未有已知的公共安全威脅。報道指，信件相信是來自加拿大，當地警方已加入調查，目前鎖定一名女疑犯。

美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡【下一頁】

【維基解密】特朗普據報曾有意特赦阿桑奇 不過有附帶條件【下一頁】

白宮和美國特勤局拒絕回應事件。

過去曾有人寄藏有蓖麻的信件至白宮。2014年，一名密西西比州男子因向前總統奧巴馬（Barack Obama）和其他官員寄含毒藥蓖麻的信件，而被判處25年監禁。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC），人接觸蓖麻毒素後將在36至72小時內死亡，具體取決於劑量，期間會出現噁心，嘔吐，內部出血，最終導致器官衰竭，目前未有相關解藥。

【美國疫情】白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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