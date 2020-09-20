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【歐洲第二波疫情】法國連續3日創新高 當局指與加快檢測有關

環球社會熱點 14:22 2020/09/20

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歐洲多國正處於第二波新冠疫情，法國疫情尤其嚴重，法國連續3日新增確診創新高。法國周六新增逾1.3萬宗新冠肺炎確診個案，當局相信與加快檢測有關。

法國衛生部公布，法國周六單日新增13,498宗確診個案，比周五新增的13,215宗高，連續3日創新高。周六單日26宗死亡個案，累增至31,274宗死亡個案。而陽性檢測比率則增至5.6%，為最近數天以來的最高水平。

英法新症再創新高 法財長也確診 【下一頁】

法國確診創新高 免費檢測排長龍 【下一頁】

當局將確診連日創新高，歸因於法國政府免費提供大規模檢測，而檢測速度亦大幅增加。為了加快測試速度，政府上周三起批准使用深喉唾液測試。不過，深喉唾液測試一直被視為準確性遠低於其他測試。

憂死亡急增 約翰遜擬二次鎖國 【下一頁】

世衛警告歐洲疫情嚴峻 1周增逾30萬宗 【下一頁】

法國多地都準備採取更嚴格的封鎖措施。西南部城市波爾多及南部的馬賽，已經收緊防疫限制，包括限聚令收緊至10人、限制入場觀看體育比賽和參加大型活動的人數於1000至5000人。

尼斯，里昂及其周邊地區可能亦會跟隨收緊防疫限制，法國政府已要求這些地方政府，在周六提交新防疫措施的建議。

另外，在德國，德國衛生部表示，德國周六單日確診創下自4月以來的新高，新增2,297宗確診個案。

責任編輯：林嘉莉

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