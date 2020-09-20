  • 30°C
香港時間 : 2020920日 (日) 14:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普將提名女性大法官 拜登：應等總統大選後

環球社會熱點 13:52 2020/09/20

分享：

美國總統特朗普表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）因胰腺癌併發症病逝，觸發美國兩黨對繼任人選的爭議。美國總統特朗普表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。民主黨認為，應待選出新總統大選後，才提名繼任人選。

美國最高法院大法官任命由總統提名人選，再由參議院投票通過或否決。美國總統特朗普表在北卡羅來納州的競選集會上向支持者表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。由共和黨控制的參議院認為應盡快通過總統特朗普的提名。金斯伯格去世前曾表示，希望待新總統就任，才提名繼任人選。（"My most fervent wish is that I will not be replaced until a new president is installed."）

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲

美國最高法院大法官空缺涉兩黨之爭 勢成共和黨囊中物

民主黨人認為應由總統大選後的新任總統提名人選。美國最高法院大法官一共9位，目前有5位法官由共和黨總統提名，連同剛去世的金斯伯格，有4位大法官由民主黨總統提名。民主黨人擔心，由特朗普提名繼任人選，將進一步擴大保守派的勢力。

特朗普早前稱讚兩名女性，可能是美國最高法院大法官的人選，包括芝加哥第七巡迴法院的巴雷特（Amy Coney Barrett），現年48歲，曾反對婦女可合法墮胎；以及亞特蘭大第十一巡迴法院、53歲古巴裔的拉古亞（Barbara Lagoa）；兩人同為保守派法官。

【美國疫情】白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌

【美國大選】拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【美國疫情】紐約市無錢出糧 公務員也放無薪假
2020/09/18
【美國疫情】紐約市無錢出糧 公務員也放無薪假
【美國疫情】部分州死亡率上升 特朗普歸咎民主黨管治
2020/09/17
【美國疫情】部分州死亡率上升 特朗普歸咎民主黨管治
【美國大選】彭斯前助手倒戈撐拜登 斥特朗普重視選情多過人命
2020/09/18
【美國大選】彭斯前助手倒戈撐拜登 斥特朗普重視選情多過人命
【美國大選】特朗普為拉攏農民 宣布撥千億援助
2020/09/18
【美國大選】特朗普為拉攏農民 宣布撥千億援助
【美國疫情】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟
2020/09/18
【美國疫情】「封城侵犯自由儼如奴隸制」司法部長比喻不當捱轟
選舉 特朗普 美國共和黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間14:00）

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】憂死亡急增 約翰遜擬二次鎖國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
英國老翁坐巴士遇不戴口罩男 調位避開遭毒打【有片】
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月20日 時間13:00）
英國失業惡化 BNO移民點算好
英國失業惡化 BNO移民點算好
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡
美國紐約爆大規模槍擊 至少16人中槍2人當場死亡