特朗普將提名女性大法官 拜登：應等總統大選後

▲ 美國總統特朗普表示,將在未來一星期提名一位女性,擔任最高法院大法官。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG)因胰腺癌併發症病逝,觸發美國兩黨對繼任人選的爭議。美國總統特朗普表示,將在未來一星期提名一位女性,擔任最高法院大法官。民主黨認為,應待選出新總統大選後,才提名繼任人選。

美國最高法院大法官任命由總統提名人選,再由參議院投票通過或否決。美國總統特朗普表在北卡羅來納州的競選集會上向支持者表示,將在未來一星期提名一位女性,擔任最高法院大法官。由共和黨控制的參議院認為應盡快通過總統特朗普的提名。金斯伯格去世前曾表示,希望待新總統就任,才提名繼任人選。("My most fervent wish is that I will not be replaced until a new president is installed.")

民主黨人認為應由總統大選後的新任總統提名人選。美國最高法院大法官一共9位,目前有5位法官由共和黨總統提名,連同剛去世的金斯伯格,有4位大法官由民主黨總統提名。民主黨人擔心,由特朗普提名繼任人選,將進一步擴大保守派的勢力。

特朗普早前稱讚兩名女性,可能是美國最高法院大法官的人選,包括芝加哥第七巡迴法院的巴雷特(Amy Coney Barrett),現年48歲,曾反對婦女可合法墮胎;以及亞特蘭大第十一巡迴法院、53歲古巴裔的拉古亞(Barbara Lagoa);兩人同為保守派法官。

責任編輯:葉芷樺