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【美國大選】特朗普將提名女性大法官 拜登倡由總統當選者決定人選

環球社會熱點 13:52 2020/09/20

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美國總統特朗普表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。

美國史上第二位女性大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）因胰腺癌併發症病逝，觸發美國兩黨對繼任人選的爭議。美國總統特朗普表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。民主黨認為，應待選出新總統大選後，才提名繼任人選。

美國最高法院大法官任命由總統提名人選，再由參議院投票通過或否決。美國總統特朗普表在北卡羅來納州的競選集會上向支持者表示，將在未來一星期提名一位女性，擔任最高法院大法官。由共和黨控制的參議院認為應盡快通過總統特朗普的提名。金斯伯格去世前曾表示，希望待新總統就任，才提名繼任人選。（"My most fervent wish is that I will not be replaced until a new president is installed."）

美國最高法院大法官RBG 87歲病逝 一生為女權發聲【下一頁】

美國最高法院大法官空缺涉兩黨之爭 勢成共和黨囊中物【下一頁】

民主黨人認為應由總統大選後的新任總統提名人選。美國最高法院大法官一共9位，目前有5位法官由共和黨總統提名，連同剛去世的金斯伯格，有4位大法官由民主黨總統提名。民主黨人擔心，由特朗普提名繼任人選，將進一步擴大保守派的勢力。

特朗普早前稱讚兩名女性，可能是美國最高法院大法官的人選，包括芝加哥第七巡迴法院的巴雷特（Amy Coney Barrett），現年48歲，曾反對婦女可合法墮胎；以及亞特蘭大第十一巡迴法院、53歲古巴裔的拉古亞（Barbara Lagoa）；兩人同為保守派法官。

【美國疫情】白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌【下一頁】

【美國大選】拜登爭草根票 批特朗普是揮霍二世祖【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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