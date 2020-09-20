【Snowflake】紅杉資本點石成金 持股3大美科技新股總值升至逾700億元

近期多隻美國新經濟股上升後大升，贏家除包括股神巴菲特，還有早期已投資上述股份的創投基金紅杉資本。紅杉資本已先後投資過去一周上市，首日俱大升的新股，雲端服務供應高Snowflake (美: SNOW) , Sumo Logic( 美:SUMO)和遊戲軟件設計商Unity(美:US) 。

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當中，紅杉資本持有8.4%Snowflake股權，並且是Sumo Logic的最大股東。截至上周五，連同Unity,紅衫所持3新股總值，已升至90億美元，即720億元。

看好美股的同時，紅杉資本在7月大手減持內地外賣平台營運商美團點評(03690),總值51億元。

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