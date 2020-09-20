  • 30°C
香港時間 : 2020920日 (日) 17:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Snowflake】紅杉資本點石成金 持股3大美科技新股總值升至逾700億元

股樓投資 17:17 2020/09/20

分享：

近期多隻美國新經濟股上升後大升，贏家除包括股神巴菲特，還有早期已投資上述股份的創投基金紅杉資本。紅杉資本已先後投資過去一周上市，首日俱大升的新股，雲端服務供應高Snowflake (美: SNOW) , Sumo Logic( 美:SUMO)和遊戲軟件設計商Unity(美:US) 。

勞斯萊斯傳擬集資250億元 新加坡主權基金GIC傳獲邀融資  詳情請看[下一頁]

【滙豐派息?】歐洲央行傳研究明年初 容許銀行恢復派息 詳情請看[下一頁]

當中，紅杉資本持有8.4%Snowflake股權，並且是Sumo Logic的最大股東。截至上周五，連同Unity,紅衫所持3新股總值，已升至90億美元，即720億元。

看好美股的同時，紅杉資本在7月大手減持內地外賣平台營運商美團點評(03690),總值51億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

美國 經濟

上一篇文章

【假日好去處】昂坪360推BTS主題纜車　預售349元包2次來回車票、FILA禮品包及500元優惠券（附預售連結）

下一篇文章

【收租理財】内地生赴港無期　月租跌破一萬　回報僅2.3厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成