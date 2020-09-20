  • 31°C
香港時間 : 2020920日 (日) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

勞斯萊斯傳擬集資250億元 新加坡主權基金GIC傳獲邀融資

股樓投資 14:28 2020/09/20

分享：

疫情重創全球旅遊市道，外電報導上半年因而錄得70億美元即560億元，虧損的英國飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls Royce)，正和多個主權基金洽商，配股集資25億英鎊即250億元。傳潛在投資者包括新加坡主權基金GIC, 勞斯萊斯和GIC對有關傳聞仍未置評。集資預計於10月進行。

【滙豐派息?】歐洲央行傳研究明年初 容許銀行恢復派息  詳情請看[下一頁]

【大行點睇】星展料今年內地汽車銷量跌一成 仍看好3大汽車相關股  詳情請看[下一頁]

截至上周五，勞斯萊斯股價跌至180便士，創16年新低。最新市值為34.5億英鎊，負債則為44億英鎊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新之網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

勞斯萊斯

下一篇文章

【DNA商機】本地基因分析公司創辦人：基因涉私隱問題不大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清