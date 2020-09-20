勞斯萊斯傳擬集資250億元 新加坡主權基金GIC傳獲邀融資

疫情重創全球旅遊市道，外電報導上半年因而錄得70億美元即560億元，虧損的英國飛機引擎製造商勞斯萊斯(Rolls Royce)，正和多個主權基金洽商，配股集資25億英鎊即250億元。傳潛在投資者包括新加坡主權基金GIC, 勞斯萊斯和GIC對有關傳聞仍未置評。集資預計於10月進行。

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截至上周五，勞斯萊斯股價跌至180便士，創16年新低。最新市值為34.5億英鎊，負債則為44億英鎊

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