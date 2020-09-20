【港股分析】科技指數轉強 恒騰全周升逾20%

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【港股追蹤】國指第三季至今僅升0.5% 四大內銀累事？
恒生指數本周微跌0.2%，不過恒生科技指數本周卻顯著轉強，全周升193點，或2.7%，周五（18日）收報7370點。
現時指數成分股中，有6隻股份比重達上限之8%，包括美團點評（03690）、舜宇光學（02382）、阿里巴巴（09988）、騰訊控股（00700）、小米集團（01810）和中芯國際（00981），加起來比重已經是48%，足以撐起半個指數。
【港股分析】恒指季度小結 指數新貴領導群雄，詳情請按【見下頁】
但本周升幅最高的5隻科技指數成分股中（見下表），以上6隻股份卻不在此列，反而是多隻指數內市值較低的股份冒出頭來，華虹半導體（01347）及鴻騰精密（06088）本周升幅超過10%；成分股中唯一「神仙股」恒騰網絡（00136）更升22.6%，為升幅最大之科技指數股份。
公司上周表明，正在初步洽商一項潛在性收購交易，倘若落實潛在收購，可能構成公司於香港聯交所證券上市規則之14章交易。消息公布後，股份愈炒愈有，高見0.44元，升至接近3年高位。
值得留意的是，金蝶國際（00268）本周升近10%，已經重回上月公布中期業績前的水平，反映市場對業績的不利因素已逐漸消化，加上股份在科技指數中屬較重磅的股份，比重達4.2%，吼這類股份會較為穩陣。
|股份
|本周變幅（%）
|恒騰網絡（00136）
|22.6
|華虹半導體（01347）
|12.7
|鴻騰精密（06088）
|10.9
|金蝶國際（00268）
|9.9
|新東方在綫（01797）
|9.4