【港股追蹤】國指第三季至今僅升0.5% 四大內銀累事？

今年第三季接近尾聲，雖然7月初大市迎來一輪大成交抽升，但恒指截至周五（18日），整個季度僅升0.1%，國企指數的表現則稍好一點，但升幅也只是0.46%。國指表現最佳的成分股中，大部分也同時為恒指成分股。值得留意的是，表現最差的成分股，均集中在同一個板塊。

所指的正是中資金融類的內銀股，國指第三季10隻表現最差的股份中，竟有7隻來自內銀板塊（見下表），以郵儲銀行（01658）跌幅最多，整季跌24%，成為季內跌幅最大的國指成分股。

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緊隨其後的，是同時為藍籌股的交通銀行（03328），期內跌幅達18.4%；四大國有銀行之中，以農業銀行（01288）跌得最深，第三季跌幅與交通銀行一樣，超過18%。

另外三隻國有銀行中，中國銀行（03988）及建設銀行（00939）分別跌12.5%及15.2%，成績最好的工商銀行（01398），季內也跌9.6%。

上半年內地國內生產總值（GDP）按年錄得負增長，市場憂慮企業壞帳增加，影響銀行經營及未來業績，而且關心未來股份會否減少派息，甚至要供股，均令內銀股股價轉弱。

惟近期A股表現有好轉，或有機會帶動中資金融股短綫反彈，值得留意。

股份 第三季變幅（%） 郵儲銀行（01658） -24 交通銀行（03328） -18.4 農業銀行（01288） -18.3 民生銀行（01988） -16.5 建設銀行（00939） -15.2 中國銀行（03988） -12.5 工商銀行（01398） -9.6

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