【港股追蹤】國指第三季至今僅升0.5% 四大內銀累事？

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今年第三季接近尾聲，雖然7月初大市迎來一輪大成交抽升，但恒指截至周五（18日），整個季度僅升0.1%，國企指數的表現則稍好一點，但升幅也只是0.46%。國指表現最佳的成分股中，大部分也同時為恒指成分股。值得留意的是，表現最差的成分股，均集中在同一個板塊。
所指的正是中資金融類的內銀股，國指第三季10隻表現最差的股份中，竟有7隻來自內銀板塊（見下表），以郵儲銀行（01658）跌幅最多，整季跌24%，成為季內跌幅最大的國指成分股。
【港股分析】恒指季度小結 指數新貴領導群雄，詳情請按【見下頁】
緊隨其後的，是同時為藍籌股的交通銀行（03328），期內跌幅達18.4%；四大國有銀行之中，以農業銀行（01288）跌得最深，第三季跌幅與交通銀行一樣，超過18%。
另外三隻國有銀行中，中國銀行（03988）及建設銀行（00939）分別跌12.5%及15.2%，成績最好的工商銀行（01398），季內也跌9.6%。
上半年內地國內生產總值（GDP）按年錄得負增長，市場憂慮企業壞帳增加，影響銀行經營及未來業績，而且關心未來股份會否減少派息，甚至要供股，均令內銀股股價轉弱。
惟近期A股表現有好轉，或有機會帶動中資金融股短綫反彈，值得留意。
|股份
|第三季變幅（%）
|郵儲銀行（01658）
|-24
|交通銀行（03328）
|-18.4
|農業銀行（01288）
|-18.3
|民生銀行（01988）
|-16.5
|建設銀行（00939）
|-15.2
|中國銀行（03988）
|-12.5
|工商銀行（01398）
|-9.6