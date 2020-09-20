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【創業故事】由補習學校到網上書店　8個成功企業家的創業故事

股樓投資 09:00 2020/09/20

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寧欺白鬚公，莫斯少年窮。在中外商業市場中，成功的企業家在年輕時，創業均經過一番苦幹，也不是一帆風順，久經歷練才成為今天大眾抑望的成功企業家。

以下這8位企業家，有大家熟悉的超人李嘉誠，也有全球首富亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），以及內地首富騰訊（00700）創辦人馬化騰，究竟他們的創業故事是怎麼樣？看過後或許可帶給大家一點創業的靈感。

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記者：李兆明

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