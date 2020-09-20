  • 27°C
香港時間 : 2020920日 (日) 01:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美最高法院大法官金斯伯格病逝　享年87歲法律女鬥士

環球政經 00:58 2020/09/20

分享：

美國最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）周五（18日）因癌症病逝，享年87歲。她一生都致力於推動女權，也是美國自由主義的代表人物。

金斯伯格於1993年由時任總統克林頓（Bill Clinton）任命為最高法院大法官，現時最高法院有9名大法官，包括5名保守派及4名自由派，金斯伯格是自由派大法官的領袖人物，在墮胎、投票權、同性戀權利、宗教自由權等各個議題都有重大影響。

她逝世消息傳出後，美國現任總統特朗普（Donald Trump）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等政界人士均表示致敬。金斯伯工作的最高法院大樓外，市民自發獻上鮮花、蠟燭和掌聲，向一代法律界傳奇致敬。

保守派人士料接替金斯伯格

金斯伯格逝世後，外界對於她的繼任人人選眾說紛紜。據美媒援引白宮消息報道，特朗普將會在其任期結束之前，儘快提名新人選接任金斯伯格。其競爭對手、民主黨總統候選人拜登則表示，應由11月總統大選的當選人來提名。

特朗普在任內已任命了兩位大法官，若他再成功提名一位保守派法官，最高法院內保守派和自由派大法官的比例，由現時的五四比變成六比三，結果或不利民主黨，並將影響11月的美國大選。

金斯伯格死前數天曾在一份寫給孫女的聲明中稱，她最強烈的願望是自己能留任到下任總統上任，並由下一任總統認命她的繼任人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

宗教自由 同性戀 癌症 拜登 奧巴馬 民主黨 人物 任命 白宮 總統大選

下一篇文章

【新冠肺炎】沈祖堯憂本港冬季 或爆發第四波疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔5百萬 較市價平1成
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【再度入市】租客沽樓數月遇上東環筍盤 感供平過租 即再斥705萬入市
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清