美最高法院大法官金斯伯格病逝　享年87歲法律女鬥士

美國最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）周五（18日）因癌症病逝，享年87歲。她一生都致力於推動女權，也是美國自由主義的代表人物。

金斯伯格於1993年由時任總統克林頓（Bill Clinton）任命為最高法院大法官，現時最高法院有9名大法官，包括5名保守派及4名自由派，金斯伯格是自由派大法官的領袖人物，在墮胎、投票權、同性戀權利、宗教自由權等各個議題都有重大影響。

她逝世消息傳出後，美國現任總統特朗普（Donald Trump）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等政界人士均表示致敬。金斯伯工作的最高法院大樓外，市民自發獻上鮮花、蠟燭和掌聲，向一代法律界傳奇致敬。

保守派人士料接替金斯伯格

金斯伯格逝世後，外界對於她的繼任人人選眾說紛紜。據美媒援引白宮消息報道，特朗普將會在其任期結束之前，儘快提名新人選接任金斯伯格。其競爭對手、民主黨總統候選人拜登則表示，應由11月總統大選的當選人來提名。

特朗普在任內已任命了兩位大法官，若他再成功提名一位保守派法官，最高法院內保守派和自由派大法官的比例，由現時的五四比變成六比三，結果或不利民主黨，並將影響11月的美國大選。

金斯伯格死前數天曾在一份寫給孫女的聲明中稱，她最強烈的願望是自己能留任到下任總統上任，並由下一任總統認命她的繼任人。

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編輯：李勝男